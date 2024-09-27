استقرار أسعار النفط العالمية وسط خسائر أسبوعية

أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار النفط العالمية، متجهة لتسجيل انخفاض أسبوعي على الرغم من عودة الإمدادات النفطية من ليبيا بعد توقفها لقرابة الشهرين، ، في مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين أكبر مستورد للنفط.

أسعار النفط العالمية

زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتاً بما يعادل 0.24 في المائة إلى 71.77 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 67.87 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، كان من المتوقع أن ينخفض خام برنت بنحو 4 في المائة، في حين اتجه الخام الأميركي لتكبد خسارة بنسبة 6 في المائة تقريباً.

وبحسب بريانكا ساشديفا، محللة السوق لدى فيليب نوفا “على الرغم من أن تسبب التحفيز الصيني في طلب أعلى على الوقود ليس أمراً مؤكداً، فإنه قد يقدم بعض الدعم لسوق النفط”.

وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في تحالف أوبك بلس، المضي قدماً في تطبيق زيادة للإنتاج بواقع 180 ألف برميل يومياً بداية من ديسمبر المقبل. وقالت مصادر في أوبك بلس إن خطط زيادة الإنتاج في ديسمبر لا تمثل أي تغيير كبير عن السياسة الحالية.

وتتزامن التحركات في سوق النفط مع ضرب إعصار هيلين الساحل الغربي ولايةَ فلوريدا الأميركية، مصحوباً برياح خطيرة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مستهلك، وقد تسبّب الإعصار في إيقاف نحو ربع إنتاج النفط في خليج المكسيك وخُمس أنشطة الغاز.