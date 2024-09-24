وزارة التعليم العالي بحكومة الدبيبة تطلق مشروع المكتبة الإلكترونية للجامعات

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة منتهية الولاية عن إبرام عقد تنفيذ وإدامة وتدريب للمكتبة الإلكترونية والمستودع الرقمي، مع الشركة القابضة للاتصالات التي ستتولى تنفيذ المشروع، ويشمل تركيب معدات تعمل بنظام (كوها) للفهرسة الرقمية، مما سيمكن الباحثين في الجامعات الليبية من التعامل مع عدد مهم من منصات قواعد البيانات التي تتيح الاطلاع على مئات الآلاف من الكتب والدوريات والمنشورات الرقمية.

إدخال التقنية للمكتبات العلمية الجامعية

وبحسب بيان الوزارة يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الشركة القابضة لمصلحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار برنامج التحول الرقمي للدولة الليبية، ومن المعلوم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقعت اتفاقية تعاون مع القابضة للاتصالات بهذا الخصوص خلال الفترة الماضية.

وفي كلمته أكد عمران القيب وزير التعليم العالي، على أهمية مشروعات التحول الرقمي وبخاصة في مجال الأبحاث والنشر، وتوجه بالشكر للشركة القابضة والخبراء التابعين لها على هذا الجهد الرائع والبناء، كما شكر القائمين على هذا الملف من طرف الوزارة.

من جانبه أكد محمد بن عياد رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات على أن من الأهداف الرئيسية للشركة العمل على بناء الدولة الذكية وصولا إلى اقتصاد المعرفة والرفاه.

والجدير بالذكر أن شركة هاتف ليبيا إحدى شركات القابضة للاتصالات قد أنهت هذا الشهر الربط الشبكي (فايبر) لكافة الجامعات الليبية.