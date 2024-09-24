مجلس النواب يبحث مع السفير السويسري آخر تطورات العملية السياسية

أخبار ليبيا 24

التقى يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب سفير جمهورية سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي والوفد المرافق له، حيث تباحث الجانبان حول آخر التطورات المتعلقة بالجانب السياسي وأزمة مصرف ليبيا المركزي وملف المصالحة الوطنية.

تعزيز العمل المشترك مع سويسرا

وبحسب بيان مجلس النواب، أكد العقوري الحرص على العمل مع الجانب السويسري على ملف حقوق الإنسان، مستعرضاً جهود لجنة الخارجية والتعاون الدولي في العمل على ملف الهجرة والفئات الضعيفة وتعزيز الحريات وحقوق المواطنة وفقا للقوانين والثوابت الوطنية، والدفع بالعمل على ملف المصالحة، مشيراً إلى تشكيل فريق إداري من ديوان مجلس النواب للعمل على ملف حقوق الإنسان من خلال الاطلاع على التقارير الدولية الصادرة والعمل مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة، من أجل تحديد الاحتياجات المؤسساتية المتعلقة ببناء القدرات لتعزيز هذا الملف المهم.

وطالب رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بفتح السفارة السويسرية في مدينة طرابلس والقنصلية في مدينة بنغازي، وتسهيل اجراءات سفر الليبيين، خاصة أن سويسرا مقر لعدد من المنظمات الدولية التي لدى ليبيا عضوية فيها.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين والشعبين.في وقت سابق التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب “خليفة أبو القاسم حفتر“، سفير جمهورية سويسرا لدى ليبيا، جوزيف فيليب رينجلي، في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي، وتم التباحث حول سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.