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شركة «إيني» النفطية الإيطالية تستعد للبدء بعمليات حفر استكشافية في غدامس

من المقرر أن تبدء عمليات الاستكشاف الشهر المقبل

24 سبتمبر، 2024 2:04 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة (إيني) النفطية الإيطالية عن البدء في مشروعاتها الخاصة بإجراء أنشطة حفر استكشافية، وذلك في منطقة حوض غدامس في ليبيا الشهر المقبل، وكذلك إطلاق حملة حفر بحرية في حوض سرت بحلول نهاية العام 2025.

تعاون ليبي إيطالي لاكتشاف آبار نفطية

 قالت رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي في (إيني)، مارتينا أوبيزي خلال كلمتها في فعاليات المائدة المستديرة الليبية – الإيطالية، التي انطلقت أمس الإثنين في روما،  أن “أنشطة الاستكشاف هي إحدى الركائز الأساسية في مجال الطاقة”، حسب موقع (إنرجي كابيتال آند باور).

وتابعت القول “لم نتوقف عن النظر إلى ليبيا من منظور الاستكشاف، ونتوق إلى استئناف تلك الأنشطة في أقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى “وجود أكثر من مليار مورد لم يجر اكتشافه بعد في ليبيا”.

والجدير بالذكر أن شركة  «إيني» النفطية تعمل  بشكل مشترك على تشغيل عمليات الاستكشاف البحرية في منطقة «إيه» و«بي» في حوض غدامس، إلى جانب «بريتيش بيتروليوم» البريطانية والمؤسسة الليبية للاستثمار، إذ تعمل الدولة الليبية على الرفع من الإنتاج الوطني للنفط وزيادة الصادرات الليبية على الرغم من التحديات التي تواجهها في ظل عدم الاستقرار.

وحول المائدة المستديرة الليبية – الإيطالية التي تناقش دور الشركات الإيطالية في تطوير قطاع النفط والغاز الطبيعي في ليبيا، إلى جانب بحث إطلاق النسخة الثالثة من قمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد» العام المقبل في طرابلس.

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