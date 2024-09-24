برنامج الأغذية العالمي: ارتفاع سعر السلع الغذائية بنحو 2.8% خلال ثلاثة الأشهر الماضية

أخبار ليبيا 24

تلقي أزمة مصرف ليبيا المركزي التي طال أمدها بتأثيرها الكبير والسريع على الأوضاع المعيشية في ليبيا إذ ارتفع سعر الدولار أمام الدينار بمستويات عالية، وأكد برنامج الأغذية العالمي أن ارتفعت أسعار السلع الغذائية بزيادة بنسبة 2.8% في متوسط أسعار الغذاء خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

ارتفاع الحياة المعيشية بشكل كبير

أن الحد الأدنى لسلة الإنفاق على الغذاء ارتفع 2.8% في ليبيا بين شهري يوليو وأغسطس الماضيين، ليصل إلى 954 دينارا تقريبا، وأشار التقرير إلى أن مدن الجنوب هي الأكثر غلاء على مستوى البلاد.

ورصد تقرير برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، زيادة كبيرة في الأسعار في شهر أغسطس الماضي بمناطق ليبيا الثلاث (الشرقية والغربية والجنوبية).

وقد شهدت المنطقة الغربية الزيادة الأكبر في نسبة الارتفاع بـ4.2%، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء الأساسية إلى 956.39 دينار.

هذا وقد ارتفعت الأسعار في المنطقة الشرقية بالأمر كذلك بنسبة 2.5%، ليصل سعر سلة الغذاء إلى 924.87 دينار، في حين المنطقة الجنوبية ارتفعت الأسعار بـ1.3%، لتصل تكلفة سلة الغذاء إلى 975.42 دينار.

وأوضح التقرير حلت مدينة مرزق محل الكفرة باعتبارها السوق الأكثر تكلفة في شهر أغسطس، حيث أدت زيادة بـ5% في الأسعار بمرزق إلى ارتفاع الحد الأدنى لسلة الغذاء إلى مستواه الأعلى عند 1128 دينارا.

وفي المنطقة الغربية، سجلت مدن مصراتة وسرت وزوارة والزاوية الزيادة الأكبر في الأسعار بنسب تراوحت بين 9.1% و10.8% على الأقل، وذلك نتيجة النزاع المستمر منذ شهر تقريبا على إدارة مصرف ليبيا المركزي