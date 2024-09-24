انعقاد الملتقى الثاني لمسئولي التدريب بالمعهد الوطني للإدارة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

عُقد الملتقى الثاني لمسئولي التدريب بالمعهد الوطني للإدارة في طرابلس، بحضور وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة منتهية الولاية علي العابد الرضا، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الإدارية المستدامة لمواجهة التحديات القائمة والمستقبلية.

العمل على تحقيق التنمية الإدارية

حضر الملتقى كل من وكيل الوزارة لشؤون التأهيل، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة، ومدير عام المعهد، بالإضافة إلى مدراء الإدارات والمكاتب بالمعهد، وبمشاركة واسعة من مسؤولي التدريب في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة.

ووفقا لبيان الوزارة، تزامن الملتقى مع انعقاده في باقي فروع المعهد الوطني للإدارة في بنغازي، سبها، الزاوية، مصراتة، وغريان، حيث تمحورت النقاشات حول التحديات التي تواجه الإدارات المختلفة والحاجة الماسة إلى التطوير المستمر.

في كلمته، أشاد وزير الخدمة المدنية بالدور البارز الذي يقوم به المعهد الوطني للإدارة في تطوير القطاع الإداري، وأثنى على الجهود المبذولة في سبيل رفع كفاءة الموظفين وتعزيز قدراتهم لمواكبة التحديات الإدارية.

تخلل الملتقى عرض ضوئي استعرض مخططات التدريب للعام الحالي، والتي شملت عدة تخصصات وقطاعات مختلفة. كما تم تقديم الخطة التدريبية لعام 2025، والتي تضمنت التخصصات والقطاعات المستهدفة وفق خطط زمنية محددة والفئات المستهدفة.

وتم التشديد على أهمية الدورات المكثفة في بعض التخصصات المطلوبة لسد الاحتياجات في القطاعات المختلفة. وقد تم التأكيد على أن هذه الخطط تأتي في إطار تحقيق التنمية الإدارية المستدامة لمواجهة التحديات القائمة والمستقبلية بما يخدم التنمية الشاملة في ليبيا.

والجدير بالذكر يستهدف الملتقى مسؤولي التدريب في مختلف قطاعات الدولة الليبية، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة وتعزيز قدرات المؤسسات لتلبية متطلبات المرحلة القادمة.