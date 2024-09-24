انخفاض سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

انخفض سعر الدولار بشكل ملحوظ بالسوق الموازية إذ وصل سعره عند مستوى 7.71 دينار ، بعد أن كان في التعاملات الأخيرة عند أعلى مستوياته 8.12 دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعها إلى 8.48 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني تراجعه إلى 10.10 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعه إلى 471 دينار بعد أن كان 491 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

وارتفع سعر الدولار إلى 4.75 دينار مقابل 4.74 دينار أمس، وفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.33 دينار مقابل 6.31 دينار أمس، بينما انخفض سعر العملة الأوروبية اليورو إلى 5.27 دينار مقابل 5.29 دينار أمس.

في حين استقرت أسعار العملات العربية، ، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني، الذين سجلا 0.13 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

هذا وقد أغلقت الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس «محال بيع العملة» في سوق المشير، يوم الأمس الإثنين وذلك بالتزامن مع تدهور سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية.

وقد اتسعت الحملة الأمنية لتشمل قفل محال الصرافة في شارع الرشيد وأماكن أخرى في العاصمة.