المنفي يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لبحث التعاون المشترك

أخبار ليبيا 24

استقبل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، على هامش قمة المستقبل بمدينة نيويورك، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك المتعلقة بحقوق الإنسان.

التأكيد على أهمية العمل مع الجنائية الدولية

وبحسب بيان الرئاسي استعرض اللقاء، أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الأخرى، وضرورة تطبيق القانون في كافة التراب الليبي.

وأكد المدعي العام، أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية كاملة لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الليبية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد احترام القانون الدولي لتحقيق العدالة، مؤكداً إتمامه قريباً إجراءات الكشف عن أسماء المتورطين في الجرائم المقترفة داخل ليبيا حسب الولاية الممنوحة له.

من جانبه أكد المنفي، أن ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي، وأن ثقته في القضاء الوطني وقدرته على محاسبة المذنبين رغم التحديات التي تواجهها الدولة الليبية، وأن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفقاً لمبدأ التكامل، كما أكد السيد الرئيس على أهمية إنفاذ القانون وإرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.

هذا وقد شارك المنفي في أعمال قمة المستقبل التي ترعاها الأمم المتحدة، وفي كلمته شدد على أهمية العمل الدولي الجاد على ملف الهجرة غير الشرعية، وإيجاد حلول مبتكرة في التعامل مع مشكلاتها.