المنفي: قمة المستقبل تضعنا أمام مسؤولية لتغيير أساليبنا في التعامل مع التحديات القائمة

أخبار ليبيا 24

خلال مشاركته في قمة المستقبل المنعقدة بمقر الأمم المتحدة، دعا محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، إلى التعاون الدولي في ملف الهجرة غير الشرعية بشكل أكبر وذلك بتوفير بيئة تنموية في دول المنشأ، مؤكدا على أن ليبيا باعتبارها دولة عبور تدرك تحديات ومخاطر الهجرة غير الشرعية وتعمل على وضع حلول مستدامة.

تسخير التقنية الحديثة في التعامل مع ملف الهجرة

وقال المنفي خلال كلمته ” إن هذه القمة فرصة استثنائية للنظر في التحديات التي تواجه العالم، وإيجاد حلول مبتكرة وشاملة لها، وتابع هذه القمة تضعنا أمام مسؤولية كبيرة لتغيير أساليبنا في التعامل مع التحديات القائمة”.

وأشار المنفي إلى تسخير التقنية التطور العلمي في إيجاد حلول مبتكرة لمجابهة مخاطر الهجرة غير الشرعية، ودعا إلى إدراك أن هذه الأدوات لا تتعلق بمجرد الذكاء الصناعي، بل بتطوير الاستراتيجيات القادرة على دعم وتحقيق التحول الإيجابي في المجتمع.

مؤكدا على التزام ليبيا بدورها الإقليمي والدولي في دعم المبادئ التي تسعى القمة إلى تحقيقها، وتعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي والهجرة غير النظامية والإرهاب، والعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة من من خلال استغلال الخبرات الاستراتيجية وتوظيف التقنيات الحديثة في مواجهة هذه التحديات.

وفي ختام كلمته قال المنفي “هذه القمة تهدف إلى بناء مستقبل يضمن الفرص المتساوية للجميع، وعلينا أن نعمل سويا ونتخطى الخلافات الإقليمية، وندرك أن التعاون بين الدول ليس خيارا بل ضرورة حتمية لضمان تحقيق التنمية المالية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما علينا التركيز على المسؤولية بين الأجيال، ونؤكد على أهمية الالتزام بمبادئ قمة المستقبل التي تدعو إلى تبني الابتكار والاستدامة والعدالة في جميع جوانب حياتنا، من خلال العمل معا يمكننا التغلب على التحديات المقبلة، وإنشاء عالم تتاح فيه الفرص للجميع للازدهار والعيش بكرامة وسلام”.