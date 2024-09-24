الضراط: ليبيا تواجه أزمة عميقة في النظام المصرفي

الضراط ينفي استبعاد ليبيا من نظام “سويفت”.

الخدمات المصرفية متاحة رغم الصعوبات.

البنوك الدولية مترددة في التعامل مع ليبيا.

انعدام الثقة يعوق النظام الاقتصادي.

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، تظهر التصريحات الأخيرة لرئيس المصرف الليبي الخارجي، محمد الضراط، كإشارة إلى استمرار البلاد في شبكة النظام المالي العالمي. خلال مائدة مستديرة في روما، أكد الضراط أن ليبيا ليست مُستبعدة من نظام “سويفت”، على الرغم من الشائعات المتداولة حول هذا الموضوع.

بدأ الضراط بتوضيح أن نظام “سويفت” يعمل كأداة تسهيل التواصل بين البنوك. وأشار إلى أن الحديث عن استبعاد كامل ليس دقيقًا، حيث يُشبه نظام “سويفت” في وظيفته البريد الإلكتروني، فهو موجود لكن التنفيذ يعتمد على مدى استعداد البنوك لاستقبال وتنفيذ المعاملات.

أكد محمد الضراط أن ليبيا لم تُستبعد من نظام “سويفت”، مشيرًا إلى الصعوبات التي تواجهها البنوك الدولية في تنفيذ المعاملات بسبب عدم اليقين الاقتصادي.

المشكلة الحقيقية، كما أكد الضراط، لا تكمن في إمكانية الاتصال بنظام “سويفت”، بل في استعداد البنوك الدولية لتنفيذ المعاملات الصادرة من ليبيا. يشير ذلك إلى حالة من عدم اليقين التي تسيطر على المناخ المالي، مما يجعل البنوك مترددة في التعامل مع المعاملات الليبية.

تأتي تصريحات الضراط في سياق مناخ مالي معقد يسوده الشك، خاصة فيما يتعلق بالحوكمة داخل مصرف ليبيا المركزي. إن عدم اليقين بشأن القيادة والسياسات المالية يخلق حالة من القلق بين المصارف الدولية، وهو ما يعوق قدرة ليبيا على المشاركة بشكل فعال في النظام المالي العالمي.

دور المصرف الليبي الخارجي

يؤدي المصرف الليبي الخارجي دورًا حيويًا كونه البوابة المالية الوحيدة للبلاد في ظل الظروف الحالية. ورغم التحديات المالية المستمرة، يبقى المصرف هو العنصر الأساسي الذي يمكن أن يعيد الأمل للاقتصاد الليبي.

اختتام

تُظهر تصريحات الضراط مدى تعقيد الوضع المالي في ليبيا، لكن تبقى الفرصة سانحة لتحقيق تقدم إذا تم معالجة القضايا المتعلقة بالحوكمة والثقة. إن التواصل الفعّال مع المجتمع المالي الدولي هو الطريق الوحيد نحو التعافي والنمو.