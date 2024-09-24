السايح يجتمع مع المنظمات المعنية بذوي الإعاقة

أخبار ليبيا 24

اجتمع عماد السايح رئيس مجلس المفوضية مع ممثلين ونشطاء في عدد من المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات المجالس البلدية.

العمل على استقطاب ذوي الإعاقة في الانتخابات

وبحسب بيان المفوضية استعرض الاجتماع والذي عُقد في مقر المفوضية بطرابلس عديد المحاور بينها لائحة انتخابات المجالس البلدية وحق الترشح للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب نظامي الفردي والقائمة، وأفضل السبل والآليات للرفع من مستويات مشاركة ذوي الإعاقة ترشحًا وانتخابًا.

كما استعرض الحاضرون توصيات الاجتماعات السابقة وورش العمل التي أقامتها المفوضية فيما يخص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التنفيذ بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في انتخابات المجالس البلدية.

هذا وقد أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، أن يوم الخميس الموافق 26/09/2024 سيكون موعداً لبدء نشر “القوائم الأولية” للمترشحين لانتخاب النقابة العامة لمؤسسات التعليم والتدريب الخاص، على مستوى النقابات الفرعية و مستوى النقابة العامة، إضافة لانتخاب جهاز الرقابة للنقابة ، وذلك لمدة (2 يومين عمل ) حيث ستتم عملية نشر القوائم الأولية بالمقرات التالية :

1- مقر مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس ، الكائن بمدينة طرابلس طريق الهضبة الشرقية بجانب مقر صندوق التضامن الاجتماعي .

2- مقر مركز الانتخاب ( كلية العلوم الطبية ) طرابلس منطقة السراج ، طريق الخدمات

3- مقر مكتب الإدارة الانتخابية إجدابيا، الكائن بمدينة اجدابيا.

4- مقر مركز الانتخاب (مدرسة الإزدهار للتعليم الإبتدائي) إجدابيا ، شارع فينيسيا.