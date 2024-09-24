الدبيبة يبحث مع والاندر التعاون المشترك في المسائل الأمنية والعسكرية

أخبار ليبيا 24

التقى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، سيليست والاندر، معاونة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتطوير القدرات العسكرية، ومراقبة الحدود.

توطيد التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

وبحسب بيان الحكومة بحث الطرفان دعم برامج التدريب العسكري الليبي، وتطوير أنظمة مراقبة الحدود، بما يعزز من قدرات ليبيا في مواجهة التهديدات الأمنية.

كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية المتعلقة بالأمن والاستقرار في شمال أفريقيا، حيث أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم استقرار المنطقة.

هذا وقد تطرق الاجتماع إلى خطورة إغلاق الحقول النفطية والموارد الحيوية، حيث أكد الجانبان ضرورة حماية هذه الموارد، وضمان استمرار تدفقها بما يحقق مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الاقتصاد.

وحضر اللقاء من الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد ونائبه الفريق صلاح النمروش، ومستشار رئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة، ومن الجانب الأمريكي نائب القيادة الأمريكية في أفريقيا جون برينان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي بيرنت.

وفي وقت سابق التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بحكومة الدبيبة الفريق أول ركن محمد الحداد، معاونة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر، ونائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (الأفريكوم) الفريق جون برينان، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة جيريمي برنت، والوفد المرافق لهم، وبحضور معاون رئيس الأركان العامة، ورؤساء الأركانات النوعية.

وبحسب بيان رئاسة الأركان، أكد الحداد على عمق العلاقات بين البلدين، ووقوفهم ودعمهم للخطوات في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالإزدهار الإقتصادي والإستقرار الإقليمي.

وخلال اللقاء تم مناقشة التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة للرفع من كفاءة عناصر الجيش الليبي.