التومي يبحث في ألمانيا برامج التعاون الثنائي بقطاع الحكم المحلي

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في سبيل توطيد العمل المشترك بين البلدين في قطاع الحكم المحلي، وصل وفد يُمثل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي رفقة عمداء بلديات شحات ومسلاتة وزويلة، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بالوزارة ومديرة مكتب التعاون الدولي تلبية لدعوة رسمية لمناقشة كافة برامج التعاون الثنائي في قطاع الحكم المحلي بين الدولة الليبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

الرفع من كفاءة الإدارة المحلية

وبحسب بيان الوزارة استقبل الوفد الحكومي خلال الجلسة الأولى لجدول الزيارة الرسمية، ممثل عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ ووزير الدولة في وزارة المالية الفيدرالية الأسبق فيرنر جاتزر الخبير في اللامركزية المالية وتمويل البلديات، الذي شغل منصبه لمدة 17 عامًا، بالإضافة إلى المدير الإقليمي لليبيا و تونس بالمؤسسة الألمانية GIZ.

ومن جانبه أعرب الجانب الألماني عن سعادته باستقبال الوفد الحكومي الليبي، مؤكداً أهمية توطيد العلاقات بين الدولتين وتطوير برامج التعاون المشترك في مجالات متعددة، خاصة فيما يتعلق بالحكم المحلي واللامركزية.

وناقشت ورشة العمل الفنية باليوم الأول للزيارة، مواضيع مرتبطة بالنظام الاتحادي واللامركزي في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأساسه القانوني والدستوري، مع التركيز على توزيع السلطات والموارد والعلاقات بين المستويات الإدارية المختلفة.

ووفقا للبيان تضمنت الورشة موضوعات مثل تحديث الإدارة، تقديم الخدمات على المستوى البلدي، والتعاون بين البلديات الصغيرة والاستفادة من مصادر خارجية، فضلاً عن التفاعل مع المواطنين.

كما ناقش الجانبان آليات التحول المالي وإدارة المالية العامة. وتصنيف الموارد المالية المتاحة للسلطات البلدية، بما في ذلك الضرائب، رسوم الخدمات، ونظم التحويلات المالية.ومعايير توزيعها، مع التركيز على الإصلاحات المحتملة التي تعزز من كفاءة النظام المالي، والبرامج المقترحة لنقل هذه الخبرات للجانب الليبي، وتطوير قطاع الحكم المحلي الذي شهد تطوراً ملحوظاً في ظل تنفيذ وزارة الحكم المحلي لرؤية حكومة الوحدة الوطنية لتفعيل الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية بالدولة الليبية.