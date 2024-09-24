الأمين العام للأمم المتحدة يحذر “لبنان على حافة الهاوية”

أخبار ليبيا 24

في ظل استمرار العدوان العنيف على جنوب لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن “لبنان على حافة الهاوية” وفي كلمته أمام قادة العالم المجتمعون في الأمم المتحدة قال “علينا جميعاً أن نشعر بالقلق حيال هذا التصعيد”.

هجوم عنيف على مناطق واسعة في لبنان

هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 50 صاروخاً أُطلقت من لبنان صباح اليوم، باتجاه الشمال، وذلك مع قصفه أهدافاً جديدة لـ(حزب الله). وأفاد بيان للجيش بأنه ما بين الساعة 09:36 و09:44، عبر أكثر من 50 قذيفة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وأضاف أن “غالبية الصواريخ اُعترضت”.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن «غضبها» بعد مقتل موظفة وعامل متعاقد في الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت جنوب لبنان وشرقه .

وأوضحت أن الموظفة دينا درويش قُتلت بعدما أُصيب المبنى الذي تقطنه في منطقة البقاع “بصاروخ إسرائيلي” يوم الاثنين، وكذلك العامل المتعاقد علي بسما الذي قالت بلدية عين بعال (جنوب) إنه قُتل بعد استهداف مبنى.

ووصل عدد الضحايا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في الجنوب والبقاع، يوم الاثنين، إلى 558 قتيلاً وأكثر من 1835 جريحاً. وتواصل التصعيد الإسرائيلي باتجاه لبنان، حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قائد منظومة الصواريخ في (حزب الله) إبراهيم قبيسي.

وبحسب وزارة الصحة إن 6 أشخاص قُتلوا على الأقل، وأصيب 15 آخرون، اليوم الثلاثاء، في الغارة التي استهدفت، مبنًى في الضاحية الجنوبية لبيروت.