اعتدال الطقس على كافة مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

عتدال حالة الطقس على معظم مناطق البلاد، مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر على المناطق الغربية لاسيما الدواخل والجبل الغربي، وفقا لنشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة وجبل نفوسة



السماء قليلة السحب تتكاثر فترة المساء يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق باطن الجبل ومزدة والقريات وبني وليد تصحبها خلايا رعدية والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية فمتغيرة خفيفة إلى معتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 27 و32 درجة مئوية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجيا بعد ظهر اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية وتسجل تراجعا فترة المساء خاصة على مناطق الخليج أجدابيا وسهل بنغازي.

الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة



تتكاثر السحب من حين إلى آخر خاصة على غدامس وجنوبها مناطق الحمادة والجفرة يتخللها سقوط أمطار تصحبها أحياناً خلايا رعدية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال مرور السحب الرعدية على غدامس والحمادة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب وحركة الرياح جنوبية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.