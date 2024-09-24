ارتفاع أسعار النفط العالمية مع التصعيد في الشرق الأوسط

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من أن يؤثر الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله على الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب احتمالات تأثير عاصفة مدارية على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

أسعار النفط العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 21 سنتاً، أو 0.3 في المائة، مسجلةً 74.11 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر نوفمبر 24 سنتاً، أو 0.3 في المائة، إلى 70.61 دولار.

وأغلق الخامان على انخفاض الأثنين، وسط مخاوف بشأن الطلب.

خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، وهو انخفاض في تكاليف الاقتراض أكبر مما توقّعه الكثيرون.

وقال بنك «إيه إن زد» “لقد ارتفعت المعنويات بفضل قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وسط آمال في قدرته على تحقيق هبوط سلس للاقتصاد. وأدى تراجع الدولار إلى دعم معنويات المستثمرين”.

وبسبب انخفاض استهلاك النفط الروسي، ارتفعت حصة دول «أوبك» في إجمالي مشتريات الهند إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أغسطس، مدفوعة بمشتريات أعلى من النفط العراقي.

وارتفعت حصة نفط الشرق الأوسط في واردات الهند من الخام لشهر أغسطس إلى 44.6 في المائة من 40.3 في المائة في يوليو. خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس، انخفضت حصة المنطقة إلى نحو 44 في المائة من نحو 46 في المائة قبل عام.