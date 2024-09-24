اختتام أعمال الحدث رفيع المستوى لتنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي

أخبار ليبيا 24

اختتمت أعمال الحدث رفيع المستوى والدورة التدريبية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي وخطة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات الذي عقد يومي 22 و23 سبتمبر 2024م بالعاصمة الليبية طرابلس.

تعاون عربي لدعم ذوي الإعاقة

ووفقا لبيان وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، قامت وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية، بتوجيه الشكر للوزراء والوفود العربية والمنظمات المشاركة في الحدث رفيع المستوى والدورة التدريبية المصاحبة للحدث.

وأكدت على مواصلة التعاون بين جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لمتابعة تنفيذ النتائج المهمة التي صدرت عن الحدث.

هذا وقد تم إعلان بيان طرابلس، مؤكدة على رفعه إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وبحسب البيان قام الوزير مفوض طارق النابلسي، بتلاوة بيان طرابلس الذي اشتمل على التوجهات الرئيسية التي تدعم عملية تنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي وخطة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وختاما قامت الوزيرة وفاء ابوبكر الكيلاني، بتسليم شهادات التقدير والمشاركة للوزراء وكافة الجهات والمنظمات العربية والليبية التي شاركت في الحدث رفيع المستوى، لاسيما جمعيات ومؤسسات الاشخاص ذوي الإعاقة والهلال الاحمر الليبي.

وخلال أعمال الحدث استعرض عدد من الوزراء ورؤساء الوفود جهود دولهم في مجالات العمل التطوعي، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتم وتبادل تجارب الدول العربية والجمعيات في هذا المجال .

وعقدت بعدها جلسات ترأسها وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ناقشت بنود الاستراتيجية وآلية دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في والأوبئة والأزمات ،

وتم تقديم عرض مرئي عن جهود الهلال الأحمر الليبي أثناء كارثة درنة وعرض عن الخدمات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن الاجتماعي، أثناء الطوارئ والسيول في مختلف مناطق البلاد، وأشاد الوزراء العرب بالتجربة الليبية وطلبوا تعميمها على الدول الأعضاء.

وأكد الحاضرون في ختام أعمال الجلسة بضرورة تضافر الجهود العربية في تنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي سعيا لتحقيق الدعم لذوي الإعاقة وتوفير التدريب والتعليم لتقديم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة في والأوبئة والأزمات .