إيني: استكشافات بحرية جديدة وزيادة إنتاج الغاز في ليبيا بحلول 2026

إيني الإيطالية تعتبر ليبيا منطقة حيوية لإنتاج النفط والغاز.

تخطط إيني لاستكشافات بحرية جديدة وزيادة إنتاج الغاز بحلول 2026.

مشروع ضغط صبراتة سيوفر 100 مليون قدم مكعب إضافية من الغاز يوميًا.

خطط إيني تستهدف تلبية الاحتياجات المحلية الليبية ودعم الصادرات الأوروبية.

تعد ليبيا منذ فترة طويلة وجهة رئيسية لشركات الطاقة العالمية، و“إيني“ الإيطالية ليست استثناءً. في تصريحاتها الأخيرة، أكدت المديرة الإقليمية لـ “إيني“ في شمال أفريقيا، مارتينا أوبيتسي، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الشركة لم تتوقف أبدًا عن النظر إلى ليبيا باعتبارها منطقة حيوية لإنتاج النفط والغاز. هذه الاستمرارية في الالتزام بليبيا تأتي في سياق سعي الشركة لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، حيث تلعب ليبيا دورًا محوريًا في استراتيجيتها الإقليمية. تشير التقديرات الأولية التي تمتلكها إيني إلى وجود موارد كبيرة لم يتم اكتشافها بعد، مما يعزز من الآمال في توسيع نطاق عمليات الاستكشاف.

استكشافات بحرية جديدة: ليبيا محور توسع إيني المستقبلي

من بين الخطط المستقبلية لـ إيني، يبرز مشروع الاستكشافات البحرية كأحد أعمدة التوسع المستقبلي. أوضحت أوبيتسي أن الشركة تخطط لإطلاق هذه الاستكشافات في المستقبل القريب. إذ أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية استراتيجية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، مع التركيز على نهاية عام 2026 كبداية لمرحلة جديدة من الإنتاج الضخم. ومع بدء مشاريع ضخمة مثل الهيكل A و E، تستهدف إيني الوصول بإنتاج الغاز في ليبيا إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا. هذا الرقم سيشكل نقلة نوعية ليس فقط للاقتصاد الليبي، بل أيضًا للقدرة على تلبية الطلب المتزايد على الغاز في الأسواق الأوروبية.

إيني الإيطالية تعزز وجودها في ليبيا بخطط لاستكشافات بحرية جديدة وزيادة إنتاج الغاز بحلول 2026، مع دعم احتياجات البلاد الداخلية وصادراتها إلى أوروبا.

زيادة إنتاج الغاز لتلبية الاحتياجات الداخلية ودعم الصادرات

تحرص إيني على التأكيد أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز ليست موجهة فقط للأسواق الدولية. فبحسب أوبيتسي، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة سيتم توجيهه لتلبية الاحتياجات المحلية في ليبيا. هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، حيث تعاني ليبيا من تحديات اقتصادية عديدة تتطلب حلولًا عملية وسريعة. ومع زيادة الإنتاج، تتطلع إيني أيضًا إلى دعم الصادرات الليبية إلى أوروبا، في وقت تتصاعد فيه الحاجة الأوروبية إلى مصادر طاقة مستقرة وموثوقة. هذه الشراكة الاستراتيجية بين إيني وليبيا يمكن أن تؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مع تحقيق منافع متبادلة تصب في صالح الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

مشروع ضغط صبراتة: مفتاح رفع الإنتاج بحلول 2025

إلى جانب الاستكشافات البحرية، تعمل إيني أيضًا على مشاريع طموحة أخرى، من بينها مشروع ضغط صبراتة الذي يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز بحلول عام 2025. هذا المشروع يُعد أحد أهم المبادرات المستقبلية للشركة، حيث يُتوقع أن يضيف 100 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج الحالي. إن تطوير مصانع إيني البحرية وتحديثها يُعتبر جزءًا من خطة شاملة لتعزيز قدرات الشركة في ليبيا. من المتوقع أن تُحدث هذه المشاريع تحسنًا ملموسًا في القدرات الإنتاجية للبلاد، ما يدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ويعزز مكانة ليبيا كمصدر رئيسي للغاز إلى الأسواق العالمية.

ليبيا في قلب طموحات إيني

إن تصريحات أوبيتسي تُبرز التزام إيني العميق بليبيا كمحور رئيسي لعملياتها في شمال أفريقيا. في الوقت الذي يشهد فيه العالم تقلبات كبيرة في سوق الطاقة، تبرز ليبيا كمصدر رئيسي للاستقرار والتوسع. ومع الخطط الطموحة التي وضعتها إيني، من الواضح أن المستقبل القريب سيشهد تحولًا كبيرًا في دور ليبيا في تلبية احتياجات الطاقة العالمية. وبينما تتجه الأنظار نحو البحر ومشاريع الاستكشاف الجديدة، يظل الغاز الليبي جزءًا أساسيًا من المعادلة التي تسعى إيني لتحقيقها على المدى الطويل.