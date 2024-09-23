نمو الصادرات السلعية المصرية في الأسواق الليبية بنحو 18%

أخبار ليبيا 24

تعد السلع المصرية من أكبر السلع وفرة في الأسواق الليبية، وهذا ما أكده نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر (الضوي) بنمو كبير في الصادرات المصرية للأسواق الليبية خلال الشهور السبع الأولى من العام الجارى والتي بلغت نحو 18% .

ارتفاع الصادرات المصرية إلى ليبيا

وأوضح خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عبر تطبيق زووم تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى ليبيا”. أن صادرات الشركات المصرية تنوعت ما بين محضرات أساسيا الحبوب وبسكويت، محضرات خضر، عصائر، ألبان ومنتجاتها، تبغ وأبدال تبغ، سكر وجلوكوز ولاكتوز، محضرات غذائية متنوعة، بطاطس مصنعة ، زيتون مخال و مصنع، مشروبات وسوائل وخل.

وأشار الضوي إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغ 479 شركة منهم 26 شركة تزيد صادراتها عن المليون دولار.

وتابع الضوي أن الصادرات المصرية بلغت نحو 227 مليون دولار فى عام 20214 ، لتنمو بشكل متوصل إلى أن تسجل فى عام 2023 نحو 291 مليون دولار بمعدل نمو بلغ 8% مقارنة بما كان عليه فى 2022 ، لافتا إلى أن عدد الشركات المصدرة إلى السوق الليبية خلال العام الماضى بلغ 537 من بينهم 63 شركة تزيد صادراتها عن المليون دولار.

وأكد الضوي أن السوق الليبية من الأسواق القوية أمام صادرات مصر من الأغذية المصنعة كونه سوق لم يصل إلى مرحلة التشبع، إضافة إلى أن المنتجات المصرية تمتلك مزايا تنافسية عن غيرها من الأسواق الأخرى منها علي سبيل المثال قرب المسافة التي تتيح نقل المنتجات عبر الطرق البرية وخلال وقت قصير.