ميثاق جديد للأمم المتحدة “من أجل المستقبل”

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عقد في مقر الأمم المتحدة قمة المستقبل والتي تشارك بها دول العالم لوضع رؤية مستقبلية شمولية للعالم، ورسم مستقبل أفضل للبشرية، حيث تبنت الدول الأعضاء ميثاق (من أجل المستقبل).

تغيير مسار مستقبل البشرية

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد إقرار النص “لقد فتحنا الباب، وعلينا الآن جميعاً عبوره، لأن الأمر لا يتعلق بسماع واحدنا الآخر فحسب بل أيضاً بالتحرك”. يشار إلى أن غوتيريش أطلق في عام 2021 فكرة (قمة المستقبل) التي قُدّمت على أنّها فرصة مهمة لتغيير مسار تاريخ البشرية.

وعلى الرغم من موافقة غالبية الأعضاء على مقترح الميثاق، أبدت روسيا معارضتها للنص، إلا أنها لن تحول دون اعتماده.

وأرادت روسيا، بدعم من بيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسوريا، تقديم تعديل يؤكد أن الأمم المتحدة “لا يمكنها التدخل” في الشؤون “الداخلية” للدول، لكن غالبية الأعضاء في الجمعية رفضوا أخذ هذا الاقتراح في الاعتبار.

وبحسب النصّ، يؤمن القادة الموقعين على الميثاق “بوجود طريق نحو مستقبل أفضل للبشرية جمعاء”.

ويعرض الميثاق في أكثر من 20 صفحة، 56 “إجراء” في مجالات تراوح بين أهمية التعددية واحترام ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على السلام، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية ومجلس الأمن الدولي، أو حتى مكافحة تغير المناخ ونزح السلاح وتطوير الذكاء الاصطناعي.

وحول ردود الفعل للميثاق علقت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أنّ المشروع يتضمّن بعض “الالتزامات المهمّة” في مجال التغيّر المناخي، مرحّبة أيضاً بعناصر تتعلّق بـ”مركزية حقوق الإنسان”.