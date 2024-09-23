مفوضة اللاجئين: 5 آلاف مهاجر محتجزين داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا

أخبار ليبيا 24

وفي آخر بيان للمفوضية السامية للاجئين أوضحت أن عدد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية وبرعاية أجهزة الدولة قد زاد بشكل كبير في ليبيا وتقدر أعدادهم بنحو خمسة الآف مهاجر.

إعادة قسرية للمهاجرين غير الشرعيين

وبحسب البيان فإن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين جرى إعادتهم إلى ليبيا خلال عمليات إنقاذ جرت في البحر المتوسط إلى 14 ألف تقريبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وأشارت المفوضية بأن أعداد المهاجرين المحتجزين الذين ارتفع عددهم بشكل كبير، بسبب السياسات المتبعة من أجهزة الدولة الليبية والتي جرت بشكل واضح في عرض البحر المتوسط والصحراء الليبية.

أظهرت تقديرات المفوضية الأممية زيادة في أعداد المهاجرين الذين جرى إنقاذهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، خلال 194 عملية اعتراض، إلى أكثر من 14 ألف مهاجر. وتغطي تلك البيانات الفترة من بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي.

وأوضحت بيانات المفوضبة أن أغلب عمليات إنقاذ واعتراض المهاجرين قبالة ميناء تاورغاء وميناء مرسى ديلة. وتؤكد مفوضية اللاجئين، وشريكتها لجنة الإنقاذ الدولية، الالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية في نقاط الإنزال التي يمكن الوصول إليها.

ونوهت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى خطورة الوضع على المهاجرين في ليبيا، وأن مراكز الاحتجاز بؤرة بمارس فيها كافة أنواع التعذيب والانتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين الآملين بحياة كريمة خارج حدود وطنهم.