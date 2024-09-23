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مشاركة ليبية في المؤتمر  52 للجمعية الأوروبية لفنيي غسيل الكلى

وفد يضم 19 فني غسيل كلى

23 سبتمبر، 2024 11:21 ص
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أخبار ليبيا 24

شاركت الجمعية الليبية لفنيي غسيل الكلى في المؤتمر  52 للجمعية الأوروبية لفنيي غسيل الكلى المنعقد بالعاصمة اليونانية أثينا، بوفد ضم  19 فني غسيل كلى من مختلف مناطق ليبيا، وقدم الوفد الليبي  ثلاث ورقات بحثية في فعاليات المؤتمر، وبحضور رئيس نقابة المهن الطبية المساعدة مصراتة، ومساعد رئيس الجمعية.

المشاركة بعدد من الأوراق البحثية

وبحسب بيان الجمعية تعد هذه المشاركة هي الثانية على التوالي للجمعية الليبية لفنيي غسيل الكلى، وتأتي في إطار التعاون بين الجمعيتين المعزز باتفاقية تعاون مشترك جرى التوقيع عليها  بين الجمعيتين في الدورة الماضية للمؤتمر الذي انتظمت فعالياته العام الماضي جمهورية ليتوانيا، وتأتي ضمن الفعاليات التي ينظمها بصفة دورية، وتعزيز لأطر  التعاون بينهما في العديد من المناشط العلمية، يشار إلى أن تميزت  هذه المشاركة بالفاعلية والحضور اللافت من  حيث عدد المشاركين، و من حيث الأوراق البحثية المقدمة خلالها. 

و الجدير بالذكر  أن فعاليات المؤتمر ستتواصل على مدار أربعة أيام، وتحظى بمشاركة عالمية واسعة النطاق وعلى أعلى المستويات الفنية والتقنية في مجال غسيل الكلى.

وفي سياق آخر منفصل، وصلت كمية كبيرة من مشغلات غسيل الكلى مطلع الشهر الجاري (سبتمبر)، عبر مطار معيتيقة الدولي، تقدر بحوالي 25,000 جلسة، بحسب بيان وزارة الصحة بحكومة الدبيبة. وبحسب البيان تعد هذه الشحنة هي الأولى التي تصل لسد العجز الحاصل في المشغلات، وفي انتظار وصول شحنة آخرى تقدر بحوالي 26,000 ألف جلسة.

23 سبتمبر، 2024 11:21 ص
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