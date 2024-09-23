مستشارو المحكمة الدستورية العليا في بنغازي يؤدون اليمين القانونية

أخبار ليبيا 24

أدى مستشارو المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة وعدد من أعضاء المجلس وذلك بديوان المجلس في مدينة بنغازي.

ترقب تفعيل ومباشرة المستشارين لعملهم

وبحسب منشور للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق فإن المشتشارين الذي أدوا القسم القانوني هم محمد سالم الحضيري، وحسين إبراهيم أبوخزام، والساعدي أمبارك الفقيه، وأحمد محمد المسماري، وخليفة أحمد المعلول، ومصطفى عبدالله قديم، وسلوى فوزي الدغيلي، وعزالدين أبوبكر علي.

وحضر مراسم أداء اليمين القانونية أعضاء مجلس النواب محمد معتوق اجديد، ومصباح ميلود البدوي، ومحمد سعد حماد.

وفي 19 سبتمبر تم افتتاح المحكمة الدستورية في بنغازي، بحضور خالد مسعود وزير العدل بالحكومة الليبية، أكد وزير العدل على أهمية هذه الخطوة في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن تفعيل المحكمة الدستورية يمثل علامة فارقة في مسار بناء الدولة الليبية الحديثة.

وأكد الوزير في كلمته حينها على أن تفعيل المحكمة سيساهم في “تعزيز الثقة في القضاء من خلال تقديم العدالة بشكل عادل ونزيه و حماية حقوق الإنسان من خلال ضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز و وتوفير بيئة قانونية مستقرة في البلاد كذلك بتعزيز الشراكة الدولية من خلال إظهار التزام ليبيا ببناء دولة القانون”.

وفي 6 ديسمبر 2022 أقر مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية. وفي 26 يونيو 2023، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق “إن المجلس صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية”.