شكشك يبحث مع “الأفروساي” انعقاد الجمعية في طرابلس

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بحث خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي اليوم الاثنين، بحضور وكيل الديوان عطية الله حسين عبد الكريم مع مدير الإدارة الأفريقية، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، استعدادات الديوان لتنظيم الجمعية العامة للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأفروساي” المنعقد في طرابلس مطلع شهر ديسمبر القادم.

التحضير لعقد اجتماع الأفروساي بطرابلس

وبحسب بيان الديوان، تناول الاجتماع الترتيبات الإجرائية، لمباشرة توجيه الدعوة إلى الأجهزة الأعضاء بالمنظمة، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات لرؤسائها وممثليها.

وأشار رئيس ووكيل الديوان إلى أهمية نجاح انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الأفروساي، بما ينعكس على تعزيز السمعة المهنية لديوان المحاسبة، وحالة الاستقرار التي تشهدها الدولة الليبية.

وتأسست الأفروساي في عام 1976 في ياوندي ، هذه المجموعة الإقليمية من” المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) ، التي جمعت فقط الأجهزة العليا للرقابة المالية (SAIs) في 54 دولة في القارة الأفريقية ، وكان مقرها الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في توغو.

وتمثل الهدف الأساسي لمنظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الإفريقية في تشجيع وتطوير تبادل الأفكار والتجارب بين الأجهزة الرقابية الإفريقية في مجالات الرقابة المالية العامة من خلال، القيام بإنجاز أبحاث وتحاليل تتعلق بمراجعة قطاع المالية العامة، تنظيم حلقات تدريب وتدريب مستمر للموظفين الذين يقومون بإنجاز مهام الرقابة،التعاون مع منظمة الإنتوساي وبين أعضاء مجموعتها الإقليمية ومع منظمات ومؤسسات مالية متخصصة أخرى في مجالات الرقابة المالية العامة.