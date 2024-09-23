شركة الواحة للنفط تحصد لقب التميز في منهجية إدارة المشاريع على مستوى العالم

أخبار ليبيا 24

حققت شركة الواحة للنفط، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إنجازًا غير مسبوق في مجال النفط، بحصولها على جائزة الترتيب الأول على مستوى أفريقيا لأفضل المكاتب المختصة في إدارة المشاريع (PMO Global Awards)، بالإضافة إلى لقب التميز في منهجية إدارة المشاريع والعمليات على مستوى العالم لعام 2024، في المسابقة الدولية لأفضل مكاتب إدارة مشاريع (PMO).

إنجازاً تاريخياً لشركة الواحة

وبحسب بيان وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة منتهية الولاية وصفته “بالإنجاز الكبير”، حيث يعتبر شركة الواحة قد حققت لليبيا وللعالم العربي إنجازًا تاريخيًا كأول شركة تحصل على هذا اللقب على المستوى العربي في القارة الأفريقية.

وفي بيانها تقدمت الوزارة بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، متمنية مزيدًا من العطاء والتميز لتعزيز منهجية واستراتيجية قطاع النفط في الإدارة المثلى لتنفيذ المشاريع.

وفي سياق آخر منفصل متعلق بأزمة مصرف ليبيا المركزي التي تؤثر بشكل مباشر على النفط، في تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24 قال زياد دغيم، ممثل الرئاسي في مفاوضات أزمة المركزي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن سيناريو «النفط مقابل الغذاء هو أمنيات دول إقليمية واستعمارية لن تتحقق، وتهويل سياسي محلي للضغط على الأسعار ولن يجدي فهو أقل كلفة من حرب في طرابلس ولن نسمح بها”.

وتابع دغيم “يستطيع البرلمان غدًا إقالة الشكري بنصاب الثلثين وتعيين محافظ جديد بالتوافق مع مجلس الدولة وإنهاء الأزمة التي يفتعلها الان خوفا من استفتاء قادم للشعب على حل البرلمان”.