شركة البريقة للنفط: الاستمرار في العمل للحصول على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استمرارها في تنفيذ مشروع تأهيلها للحصول على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية ISO 9001. في إطار هذا المشروع، يتم حالياً تطبيق متطلبات نظام إدارة الجودة في الإدارة العامة للتفتيش.

الرفع من كفاءة الكوادر

وبحسب بيان الشركة، تشكل هذه المرحلة جزءاً من استراتيجية الشركة لتحسين جودة خدماتها وزيادة كفاءة عملياتها. حيث يتم تدريب الكوادر من إدارة التفتيش على كيفية تطبيق متطلبات النظام في بيئة العمل، ويقوم بتقديم هذا التدريب مجموعة من المدربين والخبراء تحت إشراف الأكاديمية العربية للتعليم المستمر والدراسات المتقدمة، برئاسة الدكتورة منى الأمين، عميدة معهد البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث وعضو فريق الجودة بالأكاديمية.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الفهم العميق لمتطلبات ISO 9001 وضمان تطبيقها بشكل فعّال على كافة المستويات.

تتكون مراحل التأهيل من ستة مراحل بدأت منذ فبراير 2024، ومن المتوقع أن تنتهي قبل نهاية العام الجاري، تليها مرحلتين إضافيتين لضمان استدامة تطبيق النظام وتحقيق أعلى معايير الجودة، وفقا للبيان.

وتؤكد شركة البريقة لتسويق النفط التزامها بتعزيز نظام إدارة الجودة لديها، مما سيساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لعملائها وزيادة رضاهم.

افتتاح محطة وقود بتاجوراء

وفي سياق آخر منفصل، أعلنت شركة البريقة عن افتتاح محطة وقود بتاجوراء الحاملة لرقم 1049 التابعة لشركة البريقة والواقعة بمدينة تاجوراء بسعة تخزينية (240000) لتر مقسمة على(12) خزان منها (200000) من وقود البنزينة و(40000 ) من وقود الديزل ( النافطة ) وعدد (6) مضخات بنزين وعدد (2) ديزل .

وبحسب البيان تأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الاستراتيجية لشركة البريقة و حرصها الدائم على راحة المواطن الكريم في توفير الوقود بكل سهولة و يسر.