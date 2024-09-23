برشلونة يسحق فياريال بخماسية ويتصدر الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة

“ثنائية ليفاندوفسكي تقود برشلونة لانتصار قوي على فياريال”

“أداء رائع من رافينيا يرفع رصيد برشلونة إلى 18 نقطة”

“إصابة تير شتيجن تقلق برشلونة رغم الفوز العريض”

“فياريال يسقط أمام قوة هجوم برشلونة بخسارة قاسية”

في ليلة مبهرة لعشاق الكرة الإسبانية، سحق برشلونة نظيره فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في مواجهة استعرضت القوة الهجومية الهائلة لبرشلونة وتأكيده على هيمنته على قمة الدوري الإسباني. منذ بداية المباراة، بدا برشلونة مصممًا على انتزاع النقاط الثلاثة كاملة، وبالفعل لم يخيب الآمال.

في الدقائق الأولى من المباراة، ظهرت ملامح السيطرة الكتالونية، حيث ضغط لاعبو برشلونة على فياريال في مناطقه الخلفية. البداية كانت من تسديدة خطيرة لامين يامال ارتطمت بالعارضة، في الدقيقة 17، ولكن سرعان ما أثمر الضغط بهدف من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 20 بعد تمريرة ساحرة من بابلو توري.

ليستمر التألق، عاد ليفاندوفسكي ليضيف هدفه الثاني في الدقيقة 35 بلمسة رائعة داخل منطقة الجزاء، مما أعطى فريقه أريحية في اللعب. ورغم أن فياريال نجح في تقليص الفارق عبر أيوزي بيريز في الدقيقة 38 بعد عرضية أرضية مثالية، إلا أن الفريق الأصفر لم يستطع مجاراة السرعة والتنظيم الذي فرضه برشلونة في كل جوانب الملعب.

بمجرد بداية الشوط الثاني، زادت الأمور تعقيدًا على فياريال مع إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي خرج مصابًا قبل نهاية الشوط الأول ليحل محله الحارس الشاب إيناكي بينيا. ورغم هذا التبديل الطارئ، حافظ برشلونة على إيقاعه الهجومي، واستطاع بابلو توري من تسجيل هدف ثالث بتسديدة رائعة من خارج المنطقة في الدقيقة 58، مؤكدًا تفوق فريقه الكامل.

لم يكتف برشلونة بهذا التفوق، بل واصل الهجوم والضغط على دفاعات فياريال المترهلة. رافينيا، الذي حل بديلاً في الشوط الثاني، كان نجمًا في تسجيل الأهداف وصناعة اللعب، حيث أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 75 بعد تسديدة متقنة على يمين الحارس. ولم تتوقف لحظات التألق هنا، ففي الدقيقة 83، عاد رافينيا ليختتم الليلة بهدف خامس بتمريرة مثالية من لامين يامال، لتكون هذه اللمسة الفنية هي الأروع في المباراة.

توسيع الفارق والصدارة

بهذا الفوز العريض، وصل برشلونة إلى النقطة 18، محققًا العلامة الكاملة في الدوري، موسعًا الفارق مع غريمه ريال مدريد إلى 4 نقاط، ومؤكدًا على أحقيته بالصدارة. أما فياريال، فقد تلقى خسارته الأولى في هذا الموسم، ليبقى رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس.

الانتصار أظهر مدى تكامل الفريق تحت قيادة تشافي، حيث لعبت جميع خطوط الفريق بتناغم واضح. الهجوم بقيادة ليفاندوفسكي ورافينيا، خط الوسط بوجود توري، والدفاع بحضور قوي رغم غياب تير شتيجن، كل هذه العناصر ساهمت في هذا الفوز الكاسح.

تساؤلات حول المستقبل

رغم الأداء المميز، إلا أن إصابة تير شتيجن تطرح تساؤلات حول مدى تأثيرها على الفريق في المباريات القادمة، حيث يعد الحارس الألماني واحدًا من الركائز الأساسية لبرشلونة في الحفاظ على استقرار الدفاع.

في النهاية، يبدو أن برشلونة تحت قيادة تشافي يسير بخطى ثابتة نحو استعادة لقب الدوري، خاصة مع هذا الأداء الرائع أمام الفرق الكبرى. جماهير الفريق تتطلع لرؤية المزيد من هذه العروض المبهرة، خاصة مع تواجد ليفاندوفسكي ورفاقه في أفضل مستوياتهم.