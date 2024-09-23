المقريف يفتتح مدرسة تسع 480 طالب في مدينة الجميل

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اِفتتح موسى المقريف وَزِير التّربية والتّعليم اليوم الاثنين مدرسة عثمان بن عفان بمراقبة التّربية والتّعليم الجميل، والتي تُعد ضمن مشروعات عودة الحياة التي أطلقتها حُكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

توفير بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ

ووفقا لبيان الوزارة، رافق “المقريف” في جَولته وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، و مُستشار الوزير، ومُراقب التّربية والتّعليم ببلدية الجميل، وعَدد من مُديري المكاتب والإدارات بالمراقبة، وأعيان البلدية، وعَدد من أولياء أمور الطلبة.

وقال الوزير أنّ المدرسة المُحتفى بِافتتاحها تسع لـ 480 طالب، ويُؤكّد اِلتزام الوزارة بتوفير بِيئة تعليمية ملائمة للتلامِيذ والطلاب في كامِل رُبوع البلاد، عَبر جُهود إنشاء مؤسّسات تعليمية جديدة ضمن خطة عودة الحياة، وإجراء الصّيانات الخفيفة، والشامِلة سنوياً.

هذا وقد تفقّد وَزِير التّربية والتّعليم مدرسة الجميل المركزية بِمراقبة التّربية والتّعليم الجميل، والتي تمّ اِفتتاحها العام الماضي، ضِمن مشروعات عودة الحياة

ورافق “المقريف” في جولته وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، و مُستشار الوزير، ومُراقب التّربية والتّعليم ببلدية الجميل، وعَدد من مُديري المكاتب والإدارات بالمُراقبة، وأعيان البلدية، وعَدد من أولياء أمور الطلبة، بحسب بيان الوزارة.

وتضم المدرسة التي تُعد أكبر مدارس البلدية 22 فصلاً دِراسياً، وتسع لـــ 960 طالب، وتضم مسارح وملاعِب كرة قدم.

وقال الوزير إنّ اِفتتاح هذه المدرسة يُؤكّد اِهتمام الحكومة منتهية الولاية وإيفاءها بوعودها في إنشاء 1500 مدرسة جديدة ضمن مشروعات عودة الحياة، لحلِّ مشكلة الاِكتظاظ الطلابيّ الحاصل، مطالباً التلامِيذ والطلاب بالمحافظة على هذا المرفق.