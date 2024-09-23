المشير خليفة حفتر يستقبل وفد أمريكي رفيع المستوى

أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر وفداً رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية، الدكتورة سيليست والاندر، ونائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (الأفريكوم)، الفريق جون برينان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جيريمي برنت.

بحث سبل مكافحة الإرهاب

وبحسب بيان القيادة العامة رحب القائد العام بالوفد الزائر مُعرباً عن تقديره للمساعي والجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في حل الأزمة الليبية.

كما بحث الطرفان آفاق التعاون والتنسيق المُشترك لدعم جهود القوات المُسلحة العربية الليبية للقضاء على الإرهاب والتطرف ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وعبرت الدكتورة والاندر عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للجهود التي تبذلها القوات المُسلحة العربية الليبية لتعزيز وحدة واستقرار ليبيا.

كذلك تم مناقشة آخر تطورات الأزمة الليبية والتأكيد على أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وفي وقت سابق استقبل القائد العامة للقوات المسلحة، سفير جمهورية سويسرا لدى ليبيا، جوزيف فيليب رينجلي، في مكتبه بمقر القيادة العامة تركزت المحادثات بين المشير حفتر والسفير السويسري على عدد من القضايا ذات الأهمية الثنائية، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وعبر المشير خليفة حفتر عن أن التعاون مع سويسرا يمكن أن يكون رافعة قوية لتطوير البنية التحتية الاقتصادية في ليبيا، كما أكد على أهمية استفادة ليبيا من الخبرات السويسرية في المجال المصرفي والتكنولوجي.