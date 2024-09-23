الدولار يتجاوز 8 دينار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

سجل سعر الدولار ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق منذ توحيد سعر الصرف عام 2021، حيث تجاوز حاجز 8 دينار للدولار الواحد بالسوق الموازية.

وافتتح التداول في آخر جلسة عند 8.12 دينار، وسجل السعر خلال التعاملات 42 تغيراً ، كان أعلاها عند 8.23 دينار في حين بلغت أدنى قيمة مسجلة 7.96 دينار، وهو سعر الإغلاق.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية ارتفاعاً كبيراً إلى 8.830 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعه الملحوظ إلى 10.30 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية. ويشار إلى أن سعر صرف الاسترليني وصل في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال عام

أسعار الذهب

سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده الكبير والقياسي إلى 494 دينار.

السوق الرسمية

وفي آخر التعاملات بالسوق الرسمية، الخميس الماضي، تراجع سعر الدولار إلى 4.74 دينار من 4.75 دينار، وفق مصرف ليبيا المركزي.

أزمة المصرف المركزي التي طال أمدها تفاقم من حدة تدهور الدينار أمام العملات الأجنبية وفي تصريحات صحفية للصديق الكبير، حذر فيها في حالة استمرار الأزمة أن يكون النفط مقابل الغذاء، وتابع في تصريحاته على ضرورة اتباع سياسات جديدة داخل الدولة الليبية “ليبيا بحاجة إلى رؤية اقتصادية قصيرة ومتوسطة وطويلة وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتعدد مصادر الدخل.. لا يعقل أن ليبيا تعتبر أعلى نسبة في العالم في عدد الموظفين 2 مليون و400 ألف موظف من عدد السكان أكثر من 34%”