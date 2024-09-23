الحويج: انخفاض الدينار وليس ارتفاع الأسعار هو المشكلة

الحويج: الدولار كان بـ140 وأصبح بـ7 دينارات.. والليبيون قلقون.

المؤسسات المالية للشعب.. ولا يتأثر البنك المركزي بشخص واحد.

احتياطات الغذاء تكفي 3 شهور.. والصادرات الليبية في تزايد.

القانون 23 يمنح الدولة الحق في التدخل لضبط الأسعار.

في مؤتمر صحفي تحدث محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عن واقع الاقتصاد الحالي في ظل تذبذب سعر الصرف وارتفاع الأسعار. رغم قلق الشارع الليبي، سعى الحويج إلى طمأنة المواطنين وإيضاح الحقائق الاقتصادية الأساسية، موجهًا رسالة إلى التجار والمضاربين بهدف الحد من تفاقم الأزمة.

أشار الحويج بوضوح إلى أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار بقدر ما هي في انخفاض قيمة الدينار. “الدولار كان بـ140 وأصبح بـ7 دينارات”، وهي معادلة اقتصادية قاسية أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن الليبي. ورغم أن الليبيين يشعرون بالقلق إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية، إلا أن الوزير أكد أنه لا توجد مشكلة بلا حل، مشددًا على ضرورة التوقف عن تحويل العملة إلى وسيلة للمضاربة والتجارة.

وزير الاقتصاد محمد الحويج يطمئن الليبيين بأن انخفاض الدينار وراء ارتفاع الأسعار، ويؤكد وجود احتياطات غذائية كافية. مطالب بوقف المضاربة على الدولار لضمان الاستقرار.

هذه المضاربات تزيد من حجم التحديات التي تواجهها الدولة، خصوصًا في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المستمرة. مع تدهور العملة، يصبح استيراد المواد الأساسية من الخارج أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

الحويج طمأن الليبيين بأن الاحتياطات الغذائية كافية لتغطية احتياجات البلاد لعدة أشهر، وأكد أن هناك سلع تكفي لمدة ثلاثة أشهر، بما في ذلك السكر والدقيق والقمح، وهي السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في معيشته اليومية. “لدينا احتياطي يكفي لثلاثة شهور، والسلع في الطريق تكفي شهرين آخرين”، أكد الوزير.

كما أضاف أن الاحتياطي المتوافر تم الحصول عليه بالأسعار القديمة، وأن الدولة تعمل بالسعر الرسمي للدينار، بعيدًا عن تقلبات السوق الموازية التي تشهد مضاربات جنونية على العملات الأجنبية. هذه التصريحات جاءت بمثابة بارقة أمل للمواطنين الذين يخشون من نقص المواد الغذائية في ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة.

الحويج شدد على أن المؤسسات المالية، سواء كانت البنك المركزي أو الخارجي، هي مؤسسات الدولة، أي أنها مؤسسات الشعب الليبي، وبالتالي لا يؤثر فيها شخص بمفرده.

كما أوضح الوزير أن البنوك التجارية والبنك الخارجي أكدوا بأنهم لا يمكن أن يمنعوا الدواء والغذاء عن المواطن، مضيفًا أن هناك توافقًا دوليًا مع المؤسسات المالية الليبية على ضرورة فتح الاعتمادات لتأمين احتياجات السوق المحلية.

الاستقرار المالي وتعافي الاقتصاد عبر الهندسة المالية

في إطار حديثه عن الاستقرار المالي، كشف الحويج أن الدخل المتوقع لليبيا هذا العام هو 25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الهندسة المالية تستطيع أن ترفع هذه القيمة إلى 75 مليار دولار.

القانون 23 لسنة 2010.. أداة لضبط الأسواق

أوضح الحويج أن القانون رقم 23 لسنة 2010 يمنح الحق للدولة للتدخل لمنع الاستغلال التجاري والحد من ارتفاع الأسعار. ودعا الوزير الأجهزة الضبطية للتحرك سريعًا لضبط الأسواق ومنع التجار من رفع الأسعار بشكل غير مبرر. ويعد هذا القانون أداة هامة في يد الحكومة لتقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية وتلك التي تفرضها الأسواق الموازية.

مطالب بوقف المضاربة في العملات

وجه الحويج رسالة حازمة إلى المضاربين في سوق العملات، مطالبًا إياهم بالتوقف عن المتاجرة بالدولار. فالمضاربة في العملات تؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية وتضر بالاقتصاد الوطني. تحويل العملة إلى تجارة يشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الاقتصاد ويزيد من الضغط على المواطن العادي الذي يجد نفسه عاجزًا عن تلبية احتياجاته اليومية.

استثمارات محلية وتصدير فائض الإنتاج

في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، أكد الحويج أن ليبيا بدأت بالفعل بتصدير فائض الإنتاج المحلي لبعض السلع الأساسية. “نصيب الفرد من السكر في الدول الأخرى 22 كيلو سنويًا، ولدينا 100 كيلو”، وهذه الأرقام توضح أن الإنتاج المحلي في بعض القطاعات تجاوز احتياجات السوق المحلية، مما يسمح بتصدير الفائض وتحقيق إيرادات إضافية للدولة.

هذا التحول الإيجابي في ميزان التجارة الخارجية يعكس الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات.

يبقى السؤال الأهم هو: هل ستتمكن الحكومة من تنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي تعيشها ليبيا؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.