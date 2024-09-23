الجديد: أزمة الدولار تتحكم في حياتنا اليومية

الجديد: “كل شيء مرتبط بالدولار، حتى الهواء الذي نتنفسه”

الأسواق ليست مجرد سماسرة، هي نبض الحياة.. ولن تُغلق

أزمة مخزون السلع.. الواقع المغيّب والحقائق المُخفاة

اجتماع المصرف المركزي.. أمل في الحل أم عبث زياد دغيم؟

الاقتصاد تحت رحمة الدولار: الواقع الخفي وتحديات المستقبل

منذ سنوات، يعاني الاقتصاد الليبي من أزمات متتالية، وفي ظل الوضع الحالي، يبدو أن كل جانب من حياة المواطن بات مرهونًا بسعر صرف الدولار. هذه الحقيقة الصادمة جاءت على لسان الخبير الاقتصادي مختار الجديد، الذي لم يتوانَ عن طرح رؤيته الواقعية والصريحة حول الوضع الاقتصادي في ليبيا.

الدولار يتحكم في كل شيء

بدأ الجديد حديثه بلهجة حادة عندما قال: “راقب نفسك وستجد أنك تأكل دولار وتلبس دولار وتركب دولار وحتى لتكاد تتنفس دولار”. هذه العبارة تلخص حجم التأثير الذي يمارسه الدولار على كل جانب من جوانب الحياة في ليبيا، بدءًا من المواد الغذائية وحتى أبسط الاحتياجات اليومية. فالدولار أصبح المحرك الأساسي للاقتصاد الليبي، وبات المواطن العادي يشعر بهذا الثقل على كاهله يومًا بعد يوم.

مختار الجديد ينتقد اعتماد الاقتصاد الليبي على الدولار في كل شيء، ويؤكد أن غلق أسواق العملة ليس الحل. كما يشكك في تصريحات المسؤولين حول مخزون السلع الغذائية.

إن اعتماد ليبيا على الدولار بشكل رئيسي، ليس فقط في المعاملات التجارية الدولية، بل حتى في حياتها اليومية، جعل الوضع الاقتصادي أكثر هشاشة. فأي تذبذب في سعر الصرف ينعكس مباشرة على حياة المواطن الليبي، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع أو حتى توفرها في الأسواق.

تطرق الجديد أيضًا إلى موضوع أسواق العملة، حيث وصفها بأنها ليست مجرد “لقاء للسماسرة” كما يعتقد البعض، بل هي “الحياة بالنسبة لنا”. وأكد الجديد على أن فكرة إغلاق هذه الأسواق، التي تتردد على ألسنة البعض، ليست حلًا واقعيًا للأزمة الاقتصادية. فالأمر يتجاوز مجرد إغلاق مكان أو منع نشاط؛ إنها جزء من النظام الاقتصادي المتكامل الذي يتحكم في حياة الناس.

وأضاف: “لن تستطيعوا خنق الحياة بمجرد قفل مكان.. فدعوا عنكم الأفكار الجماهيرية جانبًا وافهموا الحياة على حقيقتها”. بهذا التصريح، يدعو الجديد إلى إدراك الحقائق المعقدة التي تحكم الاقتصاد الليبي، وعدم اللجوء إلى الحلول السطحية التي قد تزيد من تعقيد الوضع.

مخزون السلع الغذائية: الوهم الكبير

وانتقد الجديد في عدة منشورات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “أخبار ليبيا 24“ تصريحات محمد الحويج وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة منتهية الولاية حول مخزون السلع الغذائية، الذي قال إنه يكفي لمدة ثلاثة أشهر. وقال الجديد ساخرًا: “إما أن الوزير لا يعيش الواقع أو أنه يكذب علينا”. وأوضح أن هذا المخزون لا يمثل في الحقيقة أي حماية للمواطن، طالما أنه في أيدي التجار الذين يتحكمون في الأسعار بناءً على سعر الدولار.

الجديد أشار إلى أن التجار قاموا بإغلاق مخازنهم وتوقفوا عن بيع البضائع في انتظار ما سيؤول إليه سعر الدولار، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية تعقيدًا. وعندما ترتفع الأسعار، يصبح المواطن البسيط هو الضحية الأولى. هذه الحالة تعكس عجز الحكومة عن فرض رقابة فعلية على الأسواق، وترك المواطن يصارع وحيدًا في مواجهة أزمة تضخم الأسعار.

اجتماع المصرف المركزي: هل هو بداية للحل؟

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للاجتماع. بالنسبة للجديد، لم يكن لهذا الاجتماع أي داعٍ لو لم يكن هناك جديد في الأفق. وربط الجديد هذه الدعوة بمنشور الشناطي الأخير والانخفاض الذي شهده سعر الدولار مؤخرًا، معتبرًا أن هناك بوادر حل للأزمة الاقتصادية.

لكن الجديد لم يخفِ تشاؤمه حيال هذا الاجتماع، مشيرًا إلى أن “ممثل القوة الفاعلة على الأرض”، في إشارة إلى المستشار زياد دغيم، قد يتسبب في تعطيل الحل. هذه التصريحات تعكس انعدام الثقة في قدرة الأطراف السياسية على الوصول إلى حل جذري للأزمة، في ظل تعقيدات المشهد السياسي وتدخلات بعض الشخصيات التي تسيطر على مفاصل القرار.

دولة العواطف: رجال دولة أم رجال أزمات؟

الجديد أبدى استياءه من الحالة التي وصل إليها النظام السياسي في ليبيا، حيث وصف الوضع بـ “دولة العواطف”. فمحافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يخرج إلى العلن مستجديًا التجار لإيداع السيولة في المصارف، في حين يستجدي وزير الاقتصاد التجار عدم رفع الأسعار.

“رجال دولة يا سيدي”، قالها الجديد ساخرًا. بهذه العبارة، عبّر عن افتقار حكومة الدبيبة منتهية الولاية للقدرة على إدارة الأزمات بشكل فعال. فالمسؤولون يعيشون بين الشعب ولكنهم لا يتفاعلون معه. وتساءل: “تبا لكل مسؤول يعيش معنا ولا يعيش بيننا”. يبدو أن هذه الحالة من الانفصال بين القيادة السياسية والشعبية تزيد من فقدان الثقة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمات الحالية.

أزمة المصرف المركزي: بين الأمل والتحديات

لا يمكن الحديث عن الاقتصاد الليبي دون التطرق إلى أزمة المصرف المركزي، التي تمثل أحد أهم القضايا التي تؤرق الشعب الليبي. الجديد يرى أن الاجتماع المزمع عقده بناءً على دعوة بعثة الأمم المتحدة قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يحذر من أن التدخلات السياسية قد تعيق الوصول إلى حل حقيقي.

زياد دغيم، الذي وصفه الجديد بـ “ممثل القوة الفاعلة على الأرض”، قد يكون حجر العثرة في مسار الحل، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السياسي والتداخلات الخارجية التي تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق شامل.

هل هناك أمل؟

يبقى السؤال الذي يطرحه الجديد وجميع الليبيين: هل هناك أمل في الخروج من هذه الأزمة؟ يبدو أن الحلول لا تزال بعيدة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. ولكن الأمل يبقى قائمًا في أن يتمكن الشعب من تجاوز هذه المحنة والعودة إلى الاستقرار والازدهار.

في النهاية، يبقى الوضع الراهن في ليبيا معقدًا للغاية. فالاقتصاد مربوط بسعر صرف الدولار، والأسواق تتحكم فيها قوى غير مرئية، والمواطن يئن تحت وطأة هذه الأزمات المتتالية.