الأهلي والترجي يتأهلان لدور المجموعات بتألق هجومي كبير

دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا: الأهلي والترجي في المقدمة

جولة الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا شهدت مواجهات حاسمة، حيث نجح النادي الأهلي المصري في التأهل بسهولة على حساب جورماهيا الكيني، مسجلًا 3 أهداف في كل من مباراتي الذهاب والإياب دون أن يتعرض لأي تهديد جاد على مرماه. تمكن الفريق من فرض سيطرته على المباراة بفضل تميز خط الوسط والهجوم، حيث قدم لاعبو الأهلي أداءً جماعيًا راقيًا عكس مدى استعدادهم الجيد لهذه المرحلة من البطولة.

أما بلوزداد الجزائري، فقد واجه تحديًا أكبر أمام فريق دوان اليوركيني، حيث اضطر الفريق لخوض ركلات الترجيح بعد التعادل في نتيجة المباراتين. نجح بلوزداد في النهاية بالعبور بفضل براعة حارس مرماه الذي تصدى لركلتين حاسمتين، ليؤكد بذلك قدرته على المضي قدمًا في البطولة رغم المعاناة.

الأهلي والترجي يتألقان في دوري أبطال أفريقيا، فيما شهدت الكونفيدرالية إثارة كبيرة مع تأهل المصري بعد ركلات الترجيح وتفوق الزمالك على البوليس الكيني.

الترجي يسحق خصمه ويعلن نفسه مرشحًا قويًا

على الجانب الآخر من القارة، كان الترجي التونسي يرسل رسالة قوية لمنافسيه بعد سحقه لفريق ديكيداها الصومالي بنتيجة إجمالية 12-1. هذه النتيجة الضخمة وضعت الترجي في مكانة قوية كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب. أظهر لاعبو الترجي مرونة هجومية عالية وقدرة على استغلال كل فرصة لتسجيل الأهداف، مما يجعلهم فريقًا يصعب الوقوف في وجهه في المراحل القادمة.

الفرق الجنوب أفريقية تواصل هيمنتها

الفرق الجنوب أفريقية قدمت هي الأخرى أداءً مميزًا في هذه الجولة. صنداونز واصل سلسلة انتصاراته بفوز عريض على مباباني سوالوز الإسواتني بثمانية أهداف دون رد في مجموع المباراتين. هذا الانتصار يعكس التفوق الفني الكبير الذي تتمتع به الفرق الجنوب أفريقية، والتي تعتمد على القوة البدنية والانضباط التكتيكي لتحقيق الانتصارات المتتالية في البطولة.

نتائج دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا:

الفريق الأول الفريق الثاني الذهاب الإياب النتيجة الإجمالية الأهلي المصري جورماهيا الكيني 3-0 3-0 6-0 بلوزداد الجزائري دوان اليوركيني 0-1 1-0 1-1 (4-3 ترجيح) مازيمبي الكونغولي رد أروز الزامبي 2-0 2-1 4-1 بيترو أتليتكو الأنجولي مانيما الكونغولي 1-2 0-0 1-2 أورلاندو الجنوب أفريقي جالاكسي البوتسواني 2-0 1-0 3-0 صنداونز الجنوب أفريقي مباباني سوالوز إسواتني 4-0 4-0 8-0 يانج أفريكانز التنزاني تجد بانك الأثيوبي 1-0 6-0 7-0 الترجي التونسي ديكيداها الصومالي 4-1 8-0 12-1 بيراميدز المصري الجيش الرواندي 1-1 3-1 4-2 الرجاء المغربي سامارتكس الغاني 2-2 2-0 4-2 مولودية الجزائر الاتحاد المنستيري التونسي 0-1 2-0 2-1 ساجرادا الأنجولي إينوجو رينجرز النيجيري 0-1 3-1 3-2 أسكودي كارا التوجولي جوليبا المالي 0-1 0-1 0-2 ميلو الغيني ستاد أبيدجان كوت ديفوار 0-2 1-2 1-4 الجيش الملكي المغربي المريخ السوداني 2-2 2-0 4-2 الهلال السوداني سان بيدرو الإيفواري 2-2 1-0 3-2

أبرز اللحظات في دوري الأبطال:

تألق الأهلي المصري والترجي التونسي يعزز من هيمنة الأندية العربية في هذه البطولة.

مواجهة مثيرة بين بلوزداد الجزائري ودوان اليوركيني انتهت بركلات الترجيح، حيث أظهر بلوزداد إصرارًا قويًا على التأهل.

خروج بيترو أتليتكو الأنجولي على يد مانيما الكونغولي في واحدة من أكبر مفاجآت هذا الدور.

الدراما في الكونفيدرالية: المصري يعبر بصعوبة والزمالك يتألق

في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، كانت الإثارة حاضرة بشكل كبير في مواجهة المصري البورسعيدي وهلال بني غازي الليبي. بعد تبادل الانتصارات في المباراتين (2-3 لصالح الهلال في الذهاب و3-2 للمصري في العودة)، حُسمت المواجهة بركلات الترجيح لصالح المصري بنتيجة 5-3. هذا الفوز الدراماتيكي جاء بعد مباراة شهدت العديد من التقلبات، حيث ظهر الفريق الليبي بمستوى ممتاز، لكن المصري عرف كيف يستفيد من أخطاء الخصم في اللحظات الحاسمة.

أما الزمالك المصري، فقد استطاع هو الآخر تجاوز عقبة البوليس الكيني في مواجهتين حافلتين بالندية. رغم الفوز بصعوبة في مباراة العودة بنتيجة 2-1، تمكن الزمالك من الحفاظ على هدوئه وتأمين بطاقة التأهل، ليضع نفسه في موقع جيد للتقدم نحو الأدوار المقبلة.

نتائج دور الـ 32 للكونفيدرالية: