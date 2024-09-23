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الأهلي والترجي يتأهلان لدور المجموعات بتألق هجومي كبير

الزمالك والمصري يصعدان بصعوبة في الكونفيدرالية الأفريقية

23 سبتمبر، 2024 7:00 م
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الأهلي والترجي يتأهلان لدور المجموعات بتألق هجومي كبير
الأهلي والترجي يتأهلان لدور المجموعات بتألق هجومي كبير

أخبار ليبيا 24

  • دوري الأبطال: الأهلي، الترجي، صنداونز، مازيمبي، ويانج أفريكانز يتأهلون لدور المجموعات.
  • الكونفيدرالية: الزمالك والمصري يتأهلان بعد مواجهات صعبة، وأسيك يتفوق على كارا التوجولي.
  • نتائج ركلات الترجيح: بلوزداد الجزائري والمصري يتأهلان بصعوبة بركلات الترجيح.
  • أبرز المفاجآت: خروج بيترو أتليتكو الأنجولي رغم قوته الهجومية أمام مانيما الكونغولي.

دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا: الأهلي والترجي في المقدمة

جولة الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا شهدت مواجهات حاسمة، حيث نجح النادي الأهلي المصري في التأهل بسهولة على حساب جورماهيا الكيني، مسجلًا 3 أهداف في كل من مباراتي الذهاب والإياب دون أن يتعرض لأي تهديد جاد على مرماه. تمكن الفريق من فرض سيطرته على المباراة بفضل تميز خط الوسط والهجوم، حيث قدم لاعبو الأهلي أداءً جماعيًا راقيًا عكس مدى استعدادهم الجيد لهذه المرحلة من البطولة.

أما بلوزداد الجزائري، فقد واجه تحديًا أكبر أمام فريق دوان اليوركيني، حيث اضطر الفريق لخوض ركلات الترجيح بعد التعادل في نتيجة المباراتين. نجح بلوزداد في النهاية بالعبور بفضل براعة حارس مرماه الذي تصدى لركلتين حاسمتين، ليؤكد بذلك قدرته على المضي قدمًا في البطولة رغم المعاناة.

  • الأهلي والترجي يتألقان في دوري أبطال أفريقيا، فيما شهدت الكونفيدرالية إثارة كبيرة مع تأهل المصري بعد ركلات الترجيح وتفوق الزمالك على البوليس الكيني.

الترجي يسحق خصمه ويعلن نفسه مرشحًا قويًا

على الجانب الآخر من القارة، كان الترجي التونسي يرسل رسالة قوية لمنافسيه بعد سحقه لفريق ديكيداها الصومالي بنتيجة إجمالية 12-1. هذه النتيجة الضخمة وضعت الترجي في مكانة قوية كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب. أظهر لاعبو الترجي مرونة هجومية عالية وقدرة على استغلال كل فرصة لتسجيل الأهداف، مما يجعلهم فريقًا يصعب الوقوف في وجهه في المراحل القادمة.

الفرق الجنوب أفريقية تواصل هيمنتها

الفرق الجنوب أفريقية قدمت هي الأخرى أداءً مميزًا في هذه الجولة. صنداونز واصل سلسلة انتصاراته بفوز عريض على مباباني سوالوز الإسواتني بثمانية أهداف دون رد في مجموع المباراتين. هذا الانتصار يعكس التفوق الفني الكبير الذي تتمتع به الفرق الجنوب أفريقية، والتي تعتمد على القوة البدنية والانضباط التكتيكي لتحقيق الانتصارات المتتالية في البطولة.

نتائج دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا:

الفريق الأول الفريق الثاني الذهاب الإياب النتيجة الإجمالية
الأهلي المصري جورماهيا الكيني 3-0 3-0 6-0
بلوزداد الجزائري دوان اليوركيني 0-1 1-0 1-1 (4-3 ترجيح)
مازيمبي الكونغولي رد أروز الزامبي 2-0 2-1 4-1
بيترو أتليتكو الأنجولي مانيما الكونغولي 1-2 0-0 1-2
أورلاندو الجنوب أفريقي جالاكسي البوتسواني 2-0 1-0 3-0
صنداونز الجنوب أفريقي مباباني سوالوز إسواتني 4-0 4-0 8-0
يانج أفريكانز التنزاني تجد بانك الأثيوبي 1-0 6-0 7-0
الترجي التونسي ديكيداها الصومالي 4-1 8-0 12-1
بيراميدز المصري الجيش الرواندي 1-1 3-1 4-2
الرجاء المغربي سامارتكس الغاني 2-2 2-0 4-2
مولودية الجزائر الاتحاد المنستيري التونسي 0-1 2-0 2-1
ساجرادا الأنجولي إينوجو رينجرز النيجيري 0-1 3-1 3-2
أسكودي كارا التوجولي جوليبا المالي 0-1 0-1 0-2
ميلو الغيني ستاد أبيدجان كوت ديفوار 0-2 1-2 1-4
الجيش الملكي المغربي المريخ السوداني 2-2 2-0 4-2
الهلال السوداني سان بيدرو الإيفواري 2-2 1-0 3-2

أبرز اللحظات في دوري الأبطال:

  • تألق الأهلي المصري والترجي التونسي يعزز من هيمنة الأندية العربية في هذه البطولة.
  • مواجهة مثيرة بين بلوزداد الجزائري ودوان اليوركيني انتهت بركلات الترجيح، حيث أظهر بلوزداد إصرارًا قويًا على التأهل.
  • خروج بيترو أتليتكو الأنجولي على يد مانيما الكونغولي في واحدة من أكبر مفاجآت هذا الدور.

الدراما في الكونفيدرالية: المصري يعبر بصعوبة والزمالك يتألق

في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، كانت الإثارة حاضرة بشكل كبير في مواجهة المصري البورسعيدي وهلال بني غازي الليبي. بعد تبادل الانتصارات في المباراتين (2-3 لصالح الهلال في الذهاب و3-2 للمصري في العودة)، حُسمت المواجهة بركلات الترجيح لصالح المصري بنتيجة 5-3. هذا الفوز الدراماتيكي جاء بعد مباراة شهدت العديد من التقلبات، حيث ظهر الفريق الليبي بمستوى ممتاز، لكن المصري عرف كيف يستفيد من أخطاء الخصم في اللحظات الحاسمة.

أما الزمالك المصري، فقد استطاع هو الآخر تجاوز عقبة البوليس الكيني في مواجهتين حافلتين بالندية. رغم الفوز بصعوبة في مباراة العودة بنتيجة 2-1، تمكن الزمالك من الحفاظ على هدوئه وتأمين بطاقة التأهل، ليضع نفسه في موقع جيد للتقدم نحو الأدوار المقبلة.

نتائج دور الـ 32 للكونفيدرالية:

الفريق الأول الفريق الثاني الذهاب الإياب النتيجة الإجمالية
الزمالك المصري البوليس الكيني 1-0 2-1 3-1
المصري البورسعيدي هلال بني غازي الليبي 2-3 3-2 5-5 (5-3 ترجيح)
ستاد مالي باينسفيل الليبيري 0-1 3-1 3-2
نهضة بركان المغربي دادجي بنين 2-0 5-0 7-0
سيخوخوني الجنوب أفريقي لواندا سول الأنجولي 0-1 2-1 2-2 (تأهل لواندا)
القسنطيني الجزائري نسواترمان الغاني 2-0 1-0 3-0
الصفاقسي التونسي روكينزو البوروندي 1-0 1-0 2-0
سيمبا التنزاني أهلي طرابلس الليبي 0-0 3-1 3-1
ديناموز الزيمبابوي أورابا يونيتد البوتسواني 1-0 0-1 1-1 (3-1 ترجيح)
لوبوبو الكونغولي برافوش الأنجولي 0-1 1-2 1-3
فيتا كلوب الكونغولي ستيلنبوش الجنوب أفريقي 0-2 1-1 1-3
أوتو دويو الكونغو بلاك بولز موزمبيق 1-0 2-1 3-1
إنييمبا النيجيري إتوال فيلانت البوركيني 0-0 0-0 0-0 (3-2 ترجيح)
أسيك الإيفواري كارا توجو 1-2 2-0 3-2
إتحاد العاصمة الجزائري ستاد تونس 0-1 2-0 2-1
جراف السنغالي سواجيندا الأوغندي 1-2 3-0 4-2

أبرز اللحظات في الكونفيدرالية الأفريقية:

  • الزمالك والمصري: تأهلا بصعوبة بعد مواجهات شديدة مع البوليس الكيني وهلال بني غازي الليبي، حيث شهدت المباريات توازنًا كبيرًا بين الفريقين، وأظهرت قدرة الأندية المصرية على الحفاظ على توازنها في اللحظات الحاسمة.
  • المصري البورسعيدي: كان أكثر تألقًا في ركلات الترجيح ضد هلال بني غازي بعد أن انتهت مباراتيهما بالتعادل في النتيجة الإجمالية 5-5، ليُظهر المصري قوة ذهنية عالية في اللحظات الحرجة.
  • أسيك الإيفواري: قدّم أداءً قويًا في مباراته ضد كارا التوجولي بعد أن تمكن من قلب تأخره في مباراة الذهاب والفوز في العودة بنتيجة 2-0، مما منحه بطاقة التأهل للمرحلة القادمة.
  • نهضة بركان المغربي: كان من أقوى الفرق في هذه المرحلة حيث تألق بفوز كبير على دادجي بنين بسبعة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين، مؤكداً قوته في الكونفيدرالية.

فرص الفرق العربية في المرحلة المقبلة

مع تأهل العديد من الفرق العربية مثل الترجي، الأهلي، مولودية الجزائر، والزمالك، تتعزز الآمال بمنافسة شرسة في الأدوار المقبلة. الفرق العربية أظهرت قوة وصلابة في هذه المرحلة، سواء على المستوى التكتيكي أو البدني، حيث تبدو مؤهلة لمواصلة مشوارها في البطولة. ومع تصاعد المنافسة، يتوقع أن نشهد مواجهات مثيرة تجمع بين الأندية الكبرى، ما يزيد من أهمية التحضير الجيد لكل مباراة.

ففي دوري الأبطال، من المتوقع أن يكون الصدام بين الأندية العربية والإفريقية الكبرى في المراحل القادمة نقطة تحول رئيسية في البطولة. الأهلي والترجي على وجه الخصوص يمتلكان تاريخًا كبيرًا في البطولة، ويبدو أن مواجهاتهما المنتظرة قد تشكل لحظات حاسمة في تحديد بطل هذه النسخة.

الأندية المرشحة للقب دوري الأبطال والكونفيدرالية:

  • في دوري الأبطال، يبدو أن الأهلي والترجي وصنداونز الجنوب أفريقي يتقدمون بخطى ثابتة نحو الأدوار النهائية، حيث يملك كل منهم تشكيلة قوية وخبرة في التعامل مع المراحل الحاسمة.
  • أما في الكونفيدرالية، فيبدو أن نهضة بركان وأسيك الإيفواري هما الأبرز، حيث قدّما أداءً مميزًا في دور الـ32. الزمالك والمصري سيكونان منافسين جادين، لكن عليهما تحسين أدائهما إذا أرادا الاستمرار في المنافسة على اللقب.

مع انتهاء دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، تبدأ الأندية المتأهلة التحضير لدور المجموعات الذي سيشهد مواجهات أكثر تعقيدًا وتحديات أكبر. ستسعى الفرق العربية للاستمرار في هذا الزخم وتحقيق إنجازات جديدة تضيف إلى تاريخها الحافل في البطولات الأفريقية. ستكون الأنظار مسلطة على الأندية الكبيرة مثل الأهلي والترجي، وكذلك الأندية الطموحة مثل المصري والزمالك، التي تسعى لإثبات نفسها على الساحة الأفريقية.

من الواضح أن المنافسة ستكون شديدة خلال الأدوار القادمة، ومع التحسن المستمر في أداء الأندية من مختلف القارات، ستكون هناك مواجهات مثيرة تستحق المتابعة.

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