الأهلي والترجي يتأهلان لدور المجموعات بتألق هجومي كبير

أخبار ليبيا 24
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دوري الأبطال: الأهلي، الترجي، صنداونز، مازيمبي، ويانج أفريكانز يتأهلون لدور المجموعات.
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الكونفيدرالية: الزمالك والمصري يتأهلان بعد مواجهات صعبة، وأسيك يتفوق على كارا التوجولي.
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نتائج ركلات الترجيح: بلوزداد الجزائري والمصري يتأهلان بصعوبة بركلات الترجيح.
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أبرز المفاجآت: خروج بيترو أتليتكو الأنجولي رغم قوته الهجومية أمام مانيما الكونغولي.
أبرز اللحظات في الكونفيدرالية الأفريقية:
- الزمالك والمصري: تأهلا بصعوبة بعد مواجهات شديدة مع البوليس الكيني وهلال بني غازي الليبي، حيث شهدت المباريات توازنًا كبيرًا بين الفريقين، وأظهرت قدرة الأندية المصرية على الحفاظ على توازنها في اللحظات الحاسمة.
- المصري البورسعيدي: كان أكثر تألقًا في ركلات الترجيح ضد هلال بني غازي بعد أن انتهت مباراتيهما بالتعادل في النتيجة الإجمالية 5-5، ليُظهر المصري قوة ذهنية عالية في اللحظات الحرجة.
- أسيك الإيفواري: قدّم أداءً قويًا في مباراته ضد كارا التوجولي بعد أن تمكن من قلب تأخره في مباراة الذهاب والفوز في العودة بنتيجة 2-0، مما منحه بطاقة التأهل للمرحلة القادمة.
- نهضة بركان المغربي: كان من أقوى الفرق في هذه المرحلة حيث تألق بفوز كبير على دادجي بنين بسبعة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين، مؤكداً قوته في الكونفيدرالية.
فرص الفرق العربية في المرحلة المقبلة
مع تأهل العديد من الفرق العربية مثل الترجي، الأهلي، مولودية الجزائر، والزمالك، تتعزز الآمال بمنافسة شرسة في الأدوار المقبلة. الفرق العربية أظهرت قوة وصلابة في هذه المرحلة، سواء على المستوى التكتيكي أو البدني، حيث تبدو مؤهلة لمواصلة مشوارها في البطولة. ومع تصاعد المنافسة، يتوقع أن نشهد مواجهات مثيرة تجمع بين الأندية الكبرى، ما يزيد من أهمية التحضير الجيد لكل مباراة.
ففي دوري الأبطال، من المتوقع أن يكون الصدام بين الأندية العربية والإفريقية الكبرى في المراحل القادمة نقطة تحول رئيسية في البطولة. الأهلي والترجي على وجه الخصوص يمتلكان تاريخًا كبيرًا في البطولة، ويبدو أن مواجهاتهما المنتظرة قد تشكل لحظات حاسمة في تحديد بطل هذه النسخة.
الأندية المرشحة للقب دوري الأبطال والكونفيدرالية:
- في دوري الأبطال، يبدو أن الأهلي والترجي وصنداونز الجنوب أفريقي يتقدمون بخطى ثابتة نحو الأدوار النهائية، حيث يملك كل منهم تشكيلة قوية وخبرة في التعامل مع المراحل الحاسمة.
- أما في الكونفيدرالية، فيبدو أن نهضة بركان وأسيك الإيفواري هما الأبرز، حيث قدّما أداءً مميزًا في دور الـ32. الزمالك والمصري سيكونان منافسين جادين، لكن عليهما تحسين أدائهما إذا أرادا الاستمرار في المنافسة على اللقب.
مع انتهاء دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، تبدأ الأندية المتأهلة التحضير لدور المجموعات الذي سيشهد مواجهات أكثر تعقيدًا وتحديات أكبر. ستسعى الفرق العربية للاستمرار في هذا الزخم وتحقيق إنجازات جديدة تضيف إلى تاريخها الحافل في البطولات الأفريقية. ستكون الأنظار مسلطة على الأندية الكبيرة مثل الأهلي والترجي، وكذلك الأندية الطموحة مثل المصري والزمالك، التي تسعى لإثبات نفسها على الساحة الأفريقية.
من الواضح أن المنافسة ستكون شديدة خلال الأدوار القادمة، ومع التحسن المستمر في أداء الأندية من مختلف القارات، ستكون هناك مواجهات مثيرة تستحق المتابعة.