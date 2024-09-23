الأخضر يتهم الدبيبة بتضليل الجماهير بشأن جاهزية الملعب

إدارة نادي الأخضر تستنكر تصريحات عبد الحميد الدبيبة حول جاهزية ملعب الوادي الكبير.

الإدارة تؤكد أن الملعب لا يزال بحاجة إلى تعديلات قبل الافتتاح.

النادي يخطط لاحتفال كبير بعد استكمال التعديلات برعاية القوات المسلحة الليبية.

إدارة الأخضر تنفي مزاعم الدبيبة وتؤكد التزامها بالشفافية تجاه الجمهور الرياضي.

تصريحات الدبيبة تفتقر إلى الدقة والموضوعية

في بيان رسمي أصدرته إدارة نادي الأخضر، تم التعبير عن استنكارها العميق للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، حول جاهزية ملعب الوادي الكبير في مدينة البيضاء. ووصف البيان هذه التصريحات بأنها “تفتقر إلى الدقة والموضوعية”، مؤكدًا أن الملعب لم يكتمل تجهيزه بعد، ولا يزال بحاجة إلى تعديلات ضرورية قبل أن يكون جاهزًا لاستضافة أي فعاليات رياضية.

تأتي تصريحات الدبيبة في وقت حساس، حيث تعيش ليبيا فترة من التجاذبات السياسية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على المشروعات الرياضية. وبالرغم من تأكيد الحكومة المؤقتة على جاهزية الملعب، فإن إدارة الأخضر كان لها رأي مغاير. وأوضحت الإدارة في بيانها أنها تتابع بقلق واستغراب تلك التصريحات، مشيرةً إلى أن هناك حاجة ماسة إلى استكمال بعض التعديلات الفنية واللوجستية لضمان توفير بنية تحتية آمنة ومتكاملة للاعبين والجماهير على حد سواء.

إدارة الأخضر تستنكر تصريحات الدبيبة حول جاهزية ملعب الوادي الكبير، مؤكدة أن الملعب لا يزال بحاجة إلى تعديلات، وأن تصريحات الدبيبة لا تعكس الواقع.

إدارة الأخضر تؤكد عدم جاهزية ملعب الوادي الكبير

منذ بدء العمل على مشروع ملعب الوادي الكبير في مدينة البيضاء، كان الهدف الأساسي من تطويره هو تقديم منشأة رياضية حديثة تلبي المعايير العالمية. ومع ذلك، أكدت إدارة النادي في بيانها أن المشروع لم يصل بعد إلى مرحلة الجاهزية الكاملة، وأن الملعب لا يزال بحاجة إلى بعض التعديلات الضرورية التي تضمن سلامة اللاعبين والجماهير وتوفر الظروف المناسبة لإقامة الفعاليات الرياضية.

وأضافت الإدارة أن الحديث عن جاهزية الملعب لا يعكس الواقع الميداني، حيث أن هناك عدة جوانب لم تكتمل بعد، بما في ذلك أعمال الصيانة للبنية التحتية وبعض التجهيزات الفنية. وأوضحت الإدارة أن هذه التعديلات هي جزء لا يتجزأ من المعايير التي يتمسك بها النادي لتقديم أفضل تجربة رياضية ممكنة للجماهير.

احتفال ضخم قادم بعد استكمال التعديلات اللازمة

فيما يتعلق بمسألة الافتتاح الرسمي للملعب، أكدت إدارة الأخضر أنها بصدد إقامة احتفال ضخم بمناسبة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة. وأشارت إلى أن هذا الحدث سيجري تحت رعاية رئاسة أركان الوحدات الأمنية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية لتعزيز البنية التحتية الرياضية في ليبيا وإعادة الثقة إلى المؤسسات الرياضية المحلية.

الاحتفال سيكون فرصة لإظهار مدى التزام النادي بالمعايير المهنية في إنشاء المنشآت الرياضية وتوفير بيئة آمنة ومتطورة لاستضافة المباريات والفعاليات الرياضية. وتأتي هذه التحضيرات في إطار التزام النادي بمسؤوليته تجاه جمهوره الرياضي وسعيه الدؤوب لتحقيق مستوى رياضي عالٍ.

خطاب الدبيبة حول الملعب: بعيد عن الحقيقة

إدارة الأخضر نفت بشدة ما ورد في تصريحات الدبيبة، واعتبرت أن خطابه لا يمت للحقيقة بصلة. وأكدت الإدارة في بيانها أن الشفافية هي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها النادي في تعامله مع الجمهور ووسائل الإعلام، مشددةً على أنها تسعى دائمًا لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور الرياضي.

وفي ختام البيان، دعت إدارة الأخضر إلى ضرورة توخي الحذر في التصريحات المتعلقة بالمشروعات الرياضية، مؤكدة أن الحديث عن جاهزية الملعب سابق لأوانه ولا يعكس الواقع الميداني. وشددت على أن النادي ملتزم بإتمام المشروع وفقًا لأعلى المعايير الفنية واللوجستية، لضمان تقديم منشأة رياضية متكاملة تليق بجماهير الكرة الليبية.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا تحديات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، ما يجعل من المشروعات الرياضية وسيلة لتوحيد الشعب وتخفيف الضغوط الناجمة عن الوضع الراهن. وفي هذا السياق، تأمل إدارة الأخضر أن يتم تجاوز العقبات الحالية بما يضمن توفير منشأة رياضية حديثة وآمنة تخدم الكرة الليبية على المدى الطويل.