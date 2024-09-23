ارتفاع طفيف في أسعار النفط العالمية

أخبار ليبيا 24

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مدعومة بمخاوف نقص الإمداد في ظل ارتفاع التوترات والتصعيد بالشرق الأوسط، فضلا عن توقعات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، سيدعم الطلب.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم نوفمبر 20 سنتاً، أو 0.3 في المائة إلى 74.69 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم نوفمبر، 22 سنتاً، أو 0.3 في المائة، إلى 71.22 دولار.

هذا وقد سجل الخامان ارتفاعاً، في الجلسة السابقة؛ بدعم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاض الإمدادات الأميركية في أعقاب إعصار فرنسين، الذي أثر بشكل كبير في القارة الأمريكية وأدى إلى إغلاق بعض الموانئ المتأثرة من الإعصار.

خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، وهو انخفاض في تكاليف الاقتراض أكبر مما توقّعه كثيرون.

وعادةً ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن المحللين والمشاركين في السوق قلِقون من أن يشهد البنك المركزي تباطؤاً في سوق العمل.

وبحسب محللون في «إيه إن زد» للأبحاث في مذكرة “تعرضت الأسعار للضغط في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف من ضعف الطلب، إذ أدى تشديد السياسات النقدية إلى خنق النشاط الاقتصادي”. وأضافوا “ساعد تيسير السياسة النقدية في تعزيز التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي سيتجنب التباطؤ”.