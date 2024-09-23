حول العالمطاقة

ارتفاع طفيف في أسعار النفط العالمية

مدعومة بمخاوف نقص الإمداد على خلفية الصراع بالشرق الأوسط

23 سبتمبر، 2024 8:52 ص
0 1
أسعار النفط
أسعار النفط

أخبار ليبيا 24

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مدعومة بمخاوف نقص الإمداد في ظل ارتفاع التوترات والتصعيد بالشرق الأوسط، فضلا عن توقعات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، سيدعم الطلب.

أسعار النفط العالمية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم نوفمبر 20 سنتاً، أو 0.3 في المائة إلى 74.69 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم نوفمبر، 22 سنتاً، أو 0.3 في المائة، إلى 71.22 دولار.

 هذا وقد سجل الخامان ارتفاعاً، في الجلسة السابقة؛ بدعم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاض الإمدادات الأميركية في أعقاب إعصار فرنسين، الذي أثر بشكل كبير في القارة الأمريكية وأدى إلى إغلاق بعض الموانئ المتأثرة من الإعصار.

 خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، وهو انخفاض في تكاليف الاقتراض أكبر مما توقّعه كثيرون.

وعادةً ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن المحللين والمشاركين في السوق قلِقون من أن يشهد البنك المركزي تباطؤاً في سوق العمل.

وبحسب محللون في «إيه إن زد» للأبحاث في مذكرة “تعرضت الأسعار للضغط في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف من ضعف الطلب، إذ أدى تشديد السياسات النقدية إلى خنق النشاط الاقتصادي”. وأضافوا “ساعد تيسير السياسة النقدية في تعزيز التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي سيتجنب التباطؤ”.

الوسوم
23 سبتمبر، 2024 8:52 ص
0 1

المزيد من الأخبار

image 6483441 71

مؤسسة الطاقة الذرية في ليبيا تأمل أن تساهم الطاقة النووية في زيادة توليد الكهرباء

21 سبتمبر، 2024 11:47 ص
النفط

أسعار النفط العالمية تحقق مكاسب أسبوعية

20 سبتمبر، 2024 9:11 ص
أسعار النفط

أسعار النفط العالمية تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2%

13 سبتمبر، 2024 9:33 ص
النفط

ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من انخفاض الطلب

12 سبتمبر، 2024 10:31 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى