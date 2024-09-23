ارتفاع أسعار سلة الإنفاق في ليبيا.. مؤشرات اقتصادية مقلقة

المنطقة الغربية تسجل أعلى ارتفاع في الأسعار بليبيا

جنوب ليبيا يتأثر بالنزاعات ويصبح الأغلى في البلاد

الزيادات الحادة في الأسعار تطال جميع المناطق الليبية

مرزق تتصدر كأغلى سوق بليبيا لشهر أغسطس 2024

أغسطس 2024 يسجل زيادة في الأسعار بنسبة 2.8%

تشهد ليبيا منذ بداية العام 2024 ارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وهو ما أكدته التقارير الأخيرة الصادرة عن برنامج الغذاء العالمي. تشير الأرقام إلى أن سلة الإنفاق الأدنى للأسر في ليبيا ارتفعت في أغسطس الماضي بنسبة 2.8% مقارنة بشهر يوليو، ليبلغ متوسط تكلفة السلة 954.11 ديناراً. هذا الارتفاع يأتي في سياق أزمة اقتصادية متصاعدة أثرت على مختلف المناطق الليبية، لا سيما المنطقة الغربية التي سجلت أعلى زيادة شهرية بنسبة 4.2%.

تفاوت الأسعار بين المناطق: الجنوب الأعلى تكلفة

رغم ارتفاع الأسعار في جميع المناطق الليبية، لا تزال المنطقة الجنوبية من البلاد الأكثر تكلفة. سجّلت زيادة بنسبة 1.3% ليصل متوسط تكلفة سلة الإنفاق إلى 975.42 ديناراً. هذا الارتفاع يعزى إلى النزاعات المستمرة والتعبئة العسكرية عند معبري غدامس والدبداب الحدوديين. ويشير التقرير إلى أن مدينة مرزق، تحديداً، كانت الأعلى تكلفة على مستوى البلاد، حيث ارتفعت الأسعار فيها بنسبة 5% ليصل متوسط سلة الإنفاق إلى 1,128 ديناراً.

أسعار سلة الإنفاق في ليبيا ترتفع بنسبة 2.8% خلال أغسطس، مع استمرار التأثيرات السلبية للنزاعات وتدفق اللاجئين، مما يجعل الجنوب الأغلى تكلفة.

في المقابل، شهدت المناطق الشرقية مثل طبرق والبيضاء زيادات في الأسعار، حيث بلغت نسبة الارتفاع 7.5% و6.7% على التوالي. تُعد هذه الزيادات مؤشراً على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، في ظل استمرار الصراعات السياسية والعسكرية في الجنوب والغرب.

العوامل المؤثرة: نزاعات وضغوط خارجية

إضافة إلى التوترات الداخلية، هناك عوامل خارجية ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية. يذكر التقرير أن تدفق اللاجئين السودانيين إلى مدينة الكفرة، التي استقبلت 97 ألف لاجئ منذ بداية العام، أدى إلى ضغوط كبيرة على السوق المحلي في المنطقة الشرقية. هذه الزيادة السكانية المفاجئة ترافقت مع عواصف رعدية غير مسبوقة أدت إلى إعاقة حركة التجارة والزراعة، مما دفع بأسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع.

وفي الوقت نفسه، تتأثر المناطق الجنوبية بعمليات التهريب والنزاعات المسلحة، خاصة في منطقة مرزق التي تعاني من صراع على الموارد والسلع الأساسية. هذه العوامل جميعها أدت إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في الجنوب مقارنة ببقية مناطق ليبيا.

الزيادة في أسعار السلع الأساسية: الطهي والمواد الغذائية

يشير التقرير أيضاً إلى أن الزيادات لم تقتصر على المناطق فحسب، بل طالت السلع الأساسية بشكل ملحوظ. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار غاز الطهي بنسبة 193%، وهي زيادة مذهلة تسلط الضوء على النقص الحاد في موارد الطاقة في البلاد. كذلك، شهدت أسعار المواد الغذائية زيادات واضحة، حيث ارتفع سعر البيض بنسبة 10.8%، وسعر الدجاج بنسبة 10%، والبطاطا بنسبة 10% أيضاً. هذه الزيادات تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من انخفاض في قيمة العملة المحلية وتراجع الدعم الحكومي للمواد الأساسية.

الجدير بالذكر أن أسعار المنظفات ارتفعت هي الأخرى بنسبة 11%، مما يزيد من العبء الاقتصادي على الأسر الليبية التي تحاول تلبية احتياجاتها الأساسية وسط هذه الأزمة.

تأثير الصراع السياسي: المصرف المركزي والنفط

يعود جزء كبير من هذه الزيادة في الأسعار إلى الصراع الدائر حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وحقول النفط. فحصار الحقول النفطية أدى إلى نقص في إيرادات الدولة، مما أثّر بشكل مباشر على توفير السلع والخدمات في السوق المحلي. ويعتقد الخبراء الاقتصاديون أن استقرار المصرف المركزي وعودة الإنتاج النفطي إلى طبيعتهما قد يخففان من وطأة هذه الأزمة، لكن ذلك يعتمد بشكل كبير على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

الإحصائيات والتوقعات المستقبلية

وفقاً للبيانات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، فإن الأسعار ارتفعت منذ يناير 2024 بنسبة 17.8%، وهو ما يعتبر نسبة مقلقة تضاف إلى التحديات الأخرى التي تواجه الاقتصاد الليبي. تُظهر الإحصائيات أن الزيادة في الأسعار لا تقتصر فقط على المواد الغذائية بل تشمل أيضاً السلع والخدمات الأساسية الأخرى، مما يعمّق من الفجوة بين دخل الأسر الليبية وتكاليف معيشتها.

المنطقة نسبة الزيادة (يوليو-أغسطس) تكلفة سلة الإنفاق (دينار) الغربية +4.2% 956.39 الشرقية +2.5% 924.87 الجنوبية +1.3% 975.42 مرزق +5% 1,128

مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد، يبدو أن الأسعار ستواصل الارتفاع في المستقبل القريب. وفي ظل غياب حلول سياسية عاجلة، ستظل الأسر الليبية تعاني من ارتفاع تكلفة المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية.

ليبيا بين النزاعات وارتفاع الأسعار

تظل ليبيا في مواجهة صعبة بين الصراعات السياسية الداخلية والنزاعات المسلحة التي تؤثر على اقتصادها المتعثر. وبينما يشير التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي قد يشهد تحسناً إذا تم التوصل إلى حلول سياسية، فإن الواقع الحالي يشير إلى استمرار الأزمة لفترة أطول مما قد تتحملها الأسر الليبية. يحتاج الوضع إلى تدخل عاجل من الحكومة والهيئات الدولية المعنية، لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.