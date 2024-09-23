أمطار غزيرة على مناطق الوسط والشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غائمة وممطرة على بعض المناطق، إذ تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية على الشمال الغربي والوسط. في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تتكاثر السحب على معظم مناطق الشمال الغربي والوسط مع فرصة لسقوط أمطار متوسطة، خاصة على بني وليد وترهونة ومن الخمس حتى مصراتة وبعض مناطق الجبل ومزدة وتكون غزيرة على بعض هذه المناطق مصحوبة بخلايا رعدية، مما قد يتسبب في جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة، وتنقشع السحب الممطرة غدا على معظم المناطق والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال مرور السحب الرعدية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 28 و33 درجة مئوية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تتكاثر السحب مساء اليوم على غدامس والحمادة يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحياناً خلايا رعدية والرياح جنوبية شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال مرور السحب الرعدية على غدامس والحمادة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية ولا تتجاوز 35 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، وحركة الرياح شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.