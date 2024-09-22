الهلال يخفق في التأهل في الكونفدرالية بعد ركلات الترجيح الدراماتيكية

الهلال يخسر بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي

صلاح محسن يواصل تألقه ويسجل ثنائية في مرمى الهلال

إيسومبا أونانا يعيد الأمل للهلال بهدف قاتل في الدقيقة 90

المصري ينضم إلى الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية

المباراة الفاصلة: هلال بنغازي vs المصري البورسعيدي

على ملعب برج العرب، شهدت الجماهير واحدة من أكثر المباريات إثارة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عندما التقى الهلال مع المصري البورسعيدي في مواجهة قوية كان عنوانها الإثارة والتحدي. الهلال، الذي دخل المباراة بعد الفوز بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب، بدا واثقًا من قدرته على إتمام المهمة والتأهل إلى دور المجموعات. ولكن المصري، لم يسمح للهلال بتحقيق هذا الحلم بسهولة.

التحولات الدراماتيكية في المباراة

مع بداية المباراة، كان الهلال يسعى للحفاظ على تقدمه السابق، لكن المفاجأة جاءت من المصري الذي استعاد الثقة بعد تسجيله هدفين عن طريق المتألق صلاح محسن. ففي الدقيقة 15، كانت النتيجة تشير إلى تقدم الهلال بفضل هدف عكسي سجله باهر المحمدي في مرماه. ولكن لم تمض سوى ثلاث دقائق حتى أدرك صلاح محسن التعادل للمصري بفضل تسديدة دقيقة هزت شباك الهلال.

فريق الهلال يخسر التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية أمام المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بعد مباراة دراماتيكية انتهت بالتعادل 3-3.

استمرت الضغوط من المصري، وكان الفريق يسعى لاستغلال أي فرصة لتوسيع الفارق. في الدقيقة 39، نجح صلاح محسن مجددًا في تسجيل هدف ثانٍ برأسية مميزة، ليمنح المصري التفوق قبل نهاية الشوط الأول. وسط هذه الأجواء، كان الهلال يحاول بكل جهوده العودة للمباراة، لكن الحظ لم يكن إلى جانبه. القائم الأيسر تصدى لمحاولة خطيرة في الدقيقة 67، مما أبقى النتيجة على حالها.

لحظة التحول: الدقيقة 90

الهلال الذي لم يستسلم، واصل محاولاته حتى جاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 90، عندما سجل إيسومبا أونانا هدفًا قاتلًا أعاد المباراة لنقطة التعادل وأشعل الأمل من جديد في صفوف الفريق الليبي. كان لهذا الهدف وقع الصاعقة على لاعبي المصري، لكنه في الوقت نفسه أظهر الروح العالية التي يتمتع بها فريق الهلال.

الضغط النفسي وركلات الترجيح

بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 في مجموع المباراتين، كان لا بد من اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل. هنا ظهر الضغط النفسي على اللاعبين بوضوح. الهلال، الذي كان يأمل في العبور، أهدر فرصة حاسمة عندما أخفق طلحة رزق في تنفيذ الركلة الثانية لفريقه. في المقابل، تمكن لاعبو المصري من تسجيل جميع ركلاتهم الخمس بنجاح، ليحسموا بطاقة التأهل لدور المجموعات بنتيجة 5-3.

الهلال: أحلام محطمة وآمال مستقبلية

رغم الخسارة المؤلمة، أظهر الهلال أداءً بطوليًا وكان قريبًا من قلب الطاولة في اللحظات الأخيرة. الفريق الليبي خرج من البطولة، لكنه لم يخرج من قلوب مشجعيه الذين رأوا فيه روحًا قتالية وقدرة على المنافسة. قد تكون هذه الهزيمة درسًا قاسيًا، لكنها بالتأكيد ستكون دافعًا للفريق للعودة أقوى في المستقبل.

المصري: الانضمام إلى الزمالك وانتظار المستقبل

على الجانب الآخر، يحتفل المصري بتأهله المستحق إلى دور المجموعات لينضم إلى مواطنه الزمالك في البطولة. الفريق الذي أثبت جدارته في مواجهات حاسمة، يستعد الآن لمواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب، في انتظار قرعة دور المجموعات التي ستقام في السابع من أكتوبر.

النظرة المستقبلية

تظل بطولة الكونفدرالية الإفريقية مليئة بالمفاجآت، لكن ما قدمه الهلال في هذه البطولة يستحق الثناء. رغم عدم التأهل، فإن الفريق قد أثبت نفسه كمنافس جدي قادر على مجاراة الفرق الكبرى. على الجانب الآخر، ينتظر المصري تحديات جديدة في دور المجموعات، وهو يعلم جيدًا أن الطريق نحو اللقب لن يكون سهلًا، لكنه يمتلك من الإمكانيات ما يؤهله للذهاب بعيدًا.