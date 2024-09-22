العين يفوز على أوكلاند ويتأهل لمواجهة الأهلي في إنتركونتينينتال

نادي العين الإماراتي يفوز 6-2 على أوكلاند سيتي.

العين يتأهل لمواجهة الأهلي في المرحلة الثانية يوم 29 أكتوبر.

بطولة فيفا إنتركونتينينتال تحل محل كأس العالم للأندية.

الفائز من مواجهة الأهلي والعين يتأهل للمرحلة الفاصلة في قطر.

استطاع نادي العين الإماراتي أن يضع بصمته بقوة في بطولة “فيفا كأس إنتركونتينينتال” المستحدثة، بعد اكتساحه فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 6-2 في مباراة نارية أقيمت على ملعبه. بهذا الفوز، ضمن العين التأهل إلى المرحلة الثانية، حيث سيواجه العملاق المصري الأهلي في 29 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، في مباراة حاسمة ضمن المنافسات الجديدة التي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

لم يكن أداء العين خلال المباراة مفاجئًا، حيث بدأ بتفوق واضح منذ الدقيقة السادسة، عندما نجح فابيو كاردوزو في إحراز الهدف الأول برأسية متقنة، تبعه سيكو جاساما بإضافة الهدف الثاني بعد دقائق قليلة فقط. كان فريق أوكلاند سيتي يحاول جاهدًا تعديل الكفة، لكنه وجد نفسه تحت ضغط هائل من الهجمات المتواصلة لفريق العين، ما أدى إلى تسجيل هدف ثالث، غير أن تقنية الفيديو (VAR) ألغته بداعي التسلل.

نادي العين الإماراتي يتأهل لمواجهة الأهلي المصري في بطولة “فيفا كأس إنتركونتينينتال” بعد فوزه الساحق على أوكلاند 6-2. مباراة مرتقبة على استاد القاهرة 29 أكتوبر.

أداء هجومي كاسح وأوكلاند يعاني

حاول فريق أوكلاند تقليص الفارق ونجح في ذلك في الدقيقة 43 عبر هدف من جيرسون لاجوس. لكن العين رد بسرعة في الدقيقة التالية، عندما أضاف ماتياس بالاسيوس الهدف الثالث، ليعود الفارق إلى هدفين. مع انطلاق الشوط الثاني، أبدى أوكلاند بعض المقاومة، ونجح بيفان في تسجيل هدف ثانٍ، مما جعل المباراة أكثر إثارة.

إلا أن هذا الأمل سرعان ما تبخر، إذ عاد العين ليهيمن على مجريات اللقاء. البديل المغربي سفيان رحيمي سجل هدفين متتاليين في الدقائق الأخيرة، قبل أن يختتم كاكو السداسية بهدف رائع من خارج منطقة الجزاء، ليؤكد العين تفوقه التام ويضع بصمته في بطولة جديدة تجمع أبطال القارات.

بطولة إنتركونتينينتال – نظام جديد يربط القارات

“فيفا كأس إنتركونتينينتال” هي بطولة مستحدثة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، تهدف إلى تقديم منافسة سنوية بين أبطال القارات، لتحل محل الشكل التقليدي لكأس العالم للأندية. الجديد في هذه البطولة هو أنها تختتم بمباراة نهائية تجمع بين الفائز من دوري أبطال أوروبا والفائز من مباراة فاصلة تجمع أبطال القارات الأخرى.

في هذه النسخة الأولى، ضمن كل من ريال مدريد بطل أوروبا، الأهلي بطل إفريقيا، العين بطل آسيا، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، أما بطل أمريكا الجنوبية فسيُحدد في نوفمبر المقبل.

مواجهة قوية أمام الأهلي

بعد هذا الانتصار الساحق، سيكون نادي العين على موعد مع مواجهة لا تقل صعوبة أمام النادي الأهلي المصري، الذي يُعد أحد أكبر الأندية في القارة الإفريقية. المباراة المرتقبة ستقام على استاد القاهرة الدولي يوم 29 أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن تكون من أبرز المواجهات في البطولة.

نادي الأهلي هو بطل إفريقيا ومعتاد على المنافسات الدولية، ما يجعل هذا اللقاء بمثابة اختبار حقيقي لقدرات العين على المنافسة في الساحة العالمية. الفائز في هذه المباراة سيتأهل للمرحلة الفاصلة التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر المقبل.

مراحل البطولة وتحدياتها

تنقسم بطولة “فيفا كأس إنتركونتينينتال” إلى عدة مراحل. في المرحلة الأولى، تواجه العين بطل آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا لتحديد المتأهل. وضمن نظام البطولة الجديد، يُواجه الفائز من هذه المرحلة، في هذه الحالة نادي العين، الأهلي في المرحلة الثانية.

أما المرحلة الثانية فتشهد مواجهة قوية أخرى، حيث سيتواجه بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في مباراة تُقام في العاصمة القطرية الدوحة. الفائز من هذه المرحلة سيواجه الفائز من مباراة العين والأهلي في المرحلة الفاصلة، والتي ستُقام أيضًا في قطر يوم 14 ديسمبر 2024.

نهاية البطولة بملحمة كروية في لوسيل

أما المباراة النهائية المنتظرة، فستكون بين الفائز من المرحلة الفاصلة وفريق ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا. هذه المواجهة ستُقام على استاد لوسيل في قطر يوم 18 ديسمبر، وهو الملعب الذي شهد نهائي كأس العالم 2022.

من المتوقع أن تكون المباراة النهائية قمة في الإثارة، حيث سيتنافس فريق أوروبي عريق مع بطل قاري طموح لتحقيق لقب البطولة المستحدثة.

ما يعنيه التأهل للعين والأهلي

تأهل العين إلى مواجهة الأهلي يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق مجد قاري جديد للنادي الإماراتي، بينما يسعى الأهلي لإثبات جدارته كأحد أفضل الأندية في إفريقيا ومواصلة مشواره نحو تحقيق المزيد من الألقاب العالمية. هذا اللقاء سيكون اختبارًا صعبًا لكلا الفريقين، الذين يطمحان لتحقيق المجد في أولى نسخ البطولة الجديدة.