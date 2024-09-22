ارتفاع الأسعار في ليبيا يفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة

تحذيرات من استمرار التضخم وسط تعطل المصرف المركزي.

تضاعف أسعار اللحوم والدواجن يثقل كاهل المواطنين.

خبراء: غياب حلول حقيقية يعمق أزمة التضخم في ليبيا.

البنك الدولي يتوقع تحسنًا طفيفًا في مستويات التضخم قريبًا.

الأزمة الاقتصادية في ليبيا: ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم

في ظل أزمة اقتصادية خانقة، تشهد ليبيا واحدة من أشد موجات التضخم التي أرهقت المواطن المثقل أصلاً بأعباء الحياة اليومية. السبب الرئيسي خلف هذه الأزمة هو الانخفاض الحاد في قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار السلع الأساسية المستوردة.

الدينار الليبي في مهب الريح

يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على استيراد السلع الأساسية، حيث تستورد البلاد معظم احتياجاتها من الخارج. ومع تدهور قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وصلت تكلفة الواردات إلى مستويات غير مسبوقة. وبلغ سعر صرف الدولار 8.2 دنانير، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والأدوية التي تعتبر ضرورية للحياة اليومية.

وفقًا للخبير الاقتصادي عادل المقرحي، فإن استمرار الخلافات السياسية حول إدارة المصرف المركزي أدى إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وزيادة تكاليف المعيشة. وأشار المقرحي إلى أن النزاع حول تعيين محافظ جديد للمصرف يهدد بتعميق الأزمة.

تفاقم التضخم في ليبيا وسط انخفاض الدينار وارتفاع الأسعار، مع غياب حلول جذرية من الحكومة والمصرف المركزي.

ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار اللحوم والدواجن

لم يكن ارتفاع أسعار السلع مقتصرًا على المنتجات الغذائية المستوردة فحسب، بل امتد ليشمل اللحوم والدواجن المنتجة محليًا. فقد سجل سعر اللحم الوطني الأحمر 80 دينارًا للكيلوغرام الواحد، بينما بلغ سعر لحم البقر 50 دينارًا. ومع ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 33% خلال شهر أغسطس الماضي، بات من الصعب على العديد من الأسر الليبية تحمل تكاليف الحياة اليومية.

أحمد الكردي، نائب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، أشار إلى أن هذه الارتفاعات تفوق قدرة الكثير من المواطنين، مشيرًا إلى أن الأسر الليبية تواجه صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية. كما أوضح الكردي أن عدم وجود حلول جذرية وفعالة لمواجهة هذه الأزمة يجعل المستقبل القريب قاتمًا.

التضخم وانعكاساته على المواطن الليبي

من جانبه، أكد المحلل المالي صبري ضوء أن معدلات التضخم في ليبيا تشهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ بداية العام الحالي. وأوضح ضوء أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25% و50%، مما تسبب في تآكل القدرة الشرائية لدى المواطنين. كما شدد ضوء على أن أي تحسن في الوضع الاقتصادي يتطلب إعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية الوطنية وتوحيد الجهود لتحقيق استقرار نقدي.

التداعيات السياسية على الاقتصاد الوطني

يرى العديد من الخبراء أن الأزمة السياسية والمؤسسية التي تعيشها البلاد تعد من الأسباب الرئيسية التي تعرقل أي تقدم اقتصادي. فالصراع حول إدارة المصرف المركزي وغياب التنسيق بين مجلس النواب ومجلس الدولة يمثلان عقبة كبيرة أمام تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

عادل المقرحي أشار في تصريحاته إلى أن تعطل المصرف المركزي أدى إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار على مرحلتين، الأولى خلال النصف الأول من العام بزيادة 40%، والثانية مع نهاية شهر أغسطس بزيادة 25% أخرى. ويرى أن استقرار الاقتصاد الليبي مرتبط بشكل وثيق بإنهاء هذا النزاع وتوحيد المؤسسات المالية.

البنك الدولي يتوقع استقرارًا نسبيًا

فيما يتعلق بالمستقبل، أشار تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن معدلات التضخم في ليبيا قد تستقر عند 2.4% خلال العامين المقبلين، مدعومة بانخفاض أسعار السلع عالميًّا وإعادة توحيد المصرف المركزي. وتشير بيانات المصرف المركزي الليبي إلى أن التضخم انخفض بنسبة 2.4% خلال عام 2023، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار، ولكن هذا الاستقرار ما زال هشًا في ظل استمرار الأزمة السياسية.

الحلول الممكنة: تدخل الحكومة والمصرف المركزي

في ظل هذه الأوضاع المتأزمة، يطالب الخبراء بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد للحد من المضاربات التي تحدث في السوق الموازية، والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مبرر. كما يطالبون بخطوات فعلية من المصرف المركزي لضبط سوق الصرف وتعزيز الثقة في العملة المحلية.

من جهته، يرى المحلل المالي صبري ضوء أن إعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية الوطنية يمثل خطوة أساسية لتحقيق استقرار نقدي. ويشير إلى أن إنهاء النزاع حول المصرف المركزي سيساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي وضبط التضخم.

مستقبل الاقتصاد الليبي بين التحديات والفرص

في ظل الانقسامات السياسية المستمرة، يواجه الاقتصاد الليبي تحديات هائلة تتطلب تعاونًا مؤسسيًا وسياسيًا لتحقيق استقرار نقدي واقتصادي. ورغم التوقعات بتحسن طفيف في معدلات التضخم، تبقى الأزمة الاقتصادية في ليبيا بعيدة عن الحل في المدى القريب.