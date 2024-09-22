أمطار متوقعة على الشمال الغربي مع تحذيرات سيول محلية

أمطار رعدية متوقعة في شمال غرب ليبيا، خاصة شرق طرابلس.

تحذيرات من جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة.

الرياح نشطة جنوبية شرقية ودرجات حرارة معتدلة (28-33)°م.

الطقس مستقر جزئيًا في مناطق الواحات مع درجات حرارة مرتفعة.

سحب كثيفة وأمطار متفرقة شرق طرابلس حتى سرت

تشهد مناطق الشمال الغربي لليبيا توقعات جوية غير مستقرة، حيث أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأمطار الرعدية ستتساقط على فترات متقطعة. يأتي هذا بالتزامن مع تكاثف السحب، خاصة في المناطق الواقعة شرق طرابلس حتى سرت مرورًا بيفرن وغريان، حيث يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على بعض هذه المناطق. هذه الغزارة قد تتسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة، مما يدفع السلطات المحلية إلى تحذير المواطنين بضرورة توخي الحذر.

الرياح جنوبية شرقية نشطة مع درجات حرارة معتدلة

من جانب آخر، تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الرياح في هذه المناطق جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة، خاصةً مع تأثير الرياح الهابطة الناتجة عن الخلايا الرعدية. ويشير الخبراء إلى أن درجات الحرارة ستبقى معتدلة نسبيًا، حيث تتراوح ما بين 28 إلى 33 درجة مئوية في أغلب المناطق الشمالية.

أمطار غزيرة قد تؤدي لجريان الأودية في بعض المناطق

وفيما يتعلق بالمناطق الشرقية، فإن السحب ستظل متكاثفة، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة، إلا أنها ستتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية في مناطق بنغازي والخليج.

أمطار رعدية متفرقة في الشمال الغربي لليبيا مع تحذيرات من السيول المحلية، درجات حرارة معتدلة، ورياح جنوبية شرقية نشطة.

استقرار جزئي للطقس في الواحات ودرجات حرارة مرتفعة

أما في الجنوب، فتشهد بعض المناطق الحدودية مع الجزائر مثل غدامس والحمادة والجفرة أمطارًا متفرقة يصحبها أحيانًا خلايا رعدية. في المقابل، ستكون مناطق الواحات أكثر استقرارًا، حيث ستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب، مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية، ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بباقي المناطق.

تستمر التحذيرات من مخاطر السيول المفاجئة في بعض المناطق نتيجة للأمطار الغزيرة، ما يتطلب اليقظة والتنسيق مع فرق الطوارئ، خاصة في المناطق المعرضة لتراكم المياه. وبهذا يستمر هذا المشهد الجوي المتقلب في فرض تحديات إضافية على حياة المواطنين، وسط التوقعات بتغيرات جوية مستمرة خلال الأيام القادمة.