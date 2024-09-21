وزارة النفط بحكومة الدبيبة تعمل على إبرام اتفاقية لتصدير غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا

أخبار ليبيا 24

على هامش اليوم الثالث من مؤتمر غازتك 2024، عقد خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز المكلف والوفد المرافق له عدة اجتماعات، والاتفاق على إبرام مذكرة تفاهم لإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لتنفيذ مشروع خط أنابيب لنقل الغاز المنتج من حقول نيجيريا لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر ليبيا.

فتح آفاق التعاون مع نيجيريا

وبحسب بيان وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة منتهية الولاية، عقد الاجتماع التشاوري بين خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز المكلف، و وزير الدولة لشؤون الغاز بجمهورية نيجيريا الفيدرالية إكبركيبي إكبو، حضره المدير التنفيذي لشركة أنبوب غاز التدفق الأخضر المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير عام التخطيط بالوزارة، وأولاليكان أوجونلي، نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة بشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، بشأن اعتزام جمهورية نيجيريا تنفيذ مشروع خط أنابيب لنقل الغاز المنتج من حقولها لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر دولة ليبيا. وقد تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم لإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بهذا الخصوص. ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع مردود اقتصادي هائل على الدولة الليبية.

استقطاب المستثمرين لتطوير الحقول النفطية

وتابع البيان استيضاح المشاورات التي عقدها عبدالصادق على هامش المؤتمر وبدعوة من الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الثنائية (Bilateral Chamber of Commerce)، وهي منظمة عالمية للتنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، عقد عبد الصادق، ومدير عام التخطيط بالوزارة اجتماعًا مع عدد من أعضاء هذه الغرفة يمثلون رؤساء تنفيذيين ومجالس إدارات شركات عالمية في مجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز والخدمات النفطية والمصرفية المختلفة، من بينهم نائب رئيس شركة إكسون موبيل للاستكشاف العالمي، ومدير عام تطوير الأعمال بشركة جيفرون، ونائب الرئيس للعلاقات الدولية لشركة هاليبرتون. حيث قدم الوزير المكلف نبذة عامة عن مشاريع التنمية بمخطط قطاع النفط لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، ومشاريع البنية التحتية ذات العلاقة، ومشاريع تطوير المصافي. ردًا على تساؤلات المستثمرين حول بيئة العمل الحالية في دولة ليبيا، أوضح أن ليبيا ماضية بجدية في تهيئة الظروف المثلى للاستثمار، حيث تنعم باحتياطات هائلة من النفط والغاز جاهزة للتطوير، ومناطق واعدة للاستكشاف. وفي القريب العاجل، ستقوم المؤسسة الوطنية للنفط بالإعلان عن جولة تراخيص جديدة للاستكشاف، تهدف إلى ازدهار الاقتصاد ودعم الاستقرار في دولة ليبيا.