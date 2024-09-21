مشاريع الإعمار القائمة داخل مدينة درنة

أخبار ليبيا 24

منذ أن ضربت عاصفة دانيال في سبتمبر العام الماضي مدينة درنة والمدن المجاورة لها في المنطقة الشرقية، والتي أدت السيول إلى دمار ربع المدينة واختفاء أحياء كاملة، عمل صندوق إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة على ترميم وصيانة الأضرار وتعويض الأهالي الذين خسروا بيوتهم.

مشاريع إعادة الإعمار استجابة للكارثة

تم إنشاء الصندوق إستجابة للكارثة الكبيرة، وعلى وجه السرعة بموجب قرار صادر عن الحكومة الليبية، رقم (288) لسنة 2023م، إذ يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويخضع مباشرة لإشراف رئاسة مجلس الوزراء.

عمل الصندوق خلال الأشهر الماضية على إعادة إعمار المدينة، بوتيرة عمل سريعة، وأبرم الصندوق عدد من الاتفاقيات والعقود مع شركات أجنبية، لها خبرة طويلة، تنوعت هذه الشركات منها العربية من دول مثل مصر، الإمارات، وأخرى غربية مثل فرنسا وتركيا والصين، جميعها تعمل وفق خطط استراتيجية رسمها الصندوق بناء على احتياجات المناطق المتضررة للرفع من معاناة الأهالي الذين خسروا أحبابهم وأرزاقهم بسبب السيول.

وخلال كلمته بمناسبة مرور عام على الكارثة أكد المهندس بالقاسم حفتر على “نحن لا نقوم فقط بإعمار ما خلفه الإعصار، بل نقوم بكل ما يلزم هذه المدينة من إعادة بناء وتطوير للبنية التحتية، وصيانة شبكة الكهرباء ومياه الشرب، وصيانة المستشفيات والمدارس والمرافق الحكومية والجامعات. نؤكد على الشركات الوطنية أن هذا الأمر تحدي وواجب وطني يستلزم العزم والتصميم لإنجاز مشروعات الإعمار في درنة في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة”.

وأوضح الصندوق أن مشاريع إعادة الإعمار في درنة وصلت إلى نسب متقدمة تقدر بنحو 60%، وبإجمالي 243 مشروعاً، وهي:

مشاريع المرافق التعليمية

مشاريع المرافق الصحية

مشاريع المنشآت الرياضية

مشاريع الطرق والبنية التحتية

مشاريع الكهرباء والإنارة

مشاريع الجسور والكباري

مشاريع الفنادق

مشاريع الإسكان العام

مشاريع الحدائق والمنتزهات

مشروع كورنيش المدينة