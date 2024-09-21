مجلس النواب يصدر قراراً بإنهاء ولاية حكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

لا تزال الأزمة السياسية بين الأطراف الليبية محتدمة ومتوترة، حيث أصدر مجلس النواب قرارا يقضي بعدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والتأكيد على أن الحكومة الليبية “السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد حتى انتخاب حكومة موحدة”، كما أكد القرار على أن رئيس مجلس النواب يتمتع بصلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي.

حيثيات القرار

القرار رقم 9 لسنة 2024، المؤرخ في 19 سبتمبر 2024، نصت المادة الأولى منه على “تعتبر حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة، وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد.

في حين المادة الثانية نصت على أن “رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق أحكام الإعلان الدستوري”. ونصت المادة الثالثة على أن “يعمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية”.

ويعمل مجلس النواب على اعتباره السلطة التشريعية في البلاد على إنهاء حكومة الدبيبة، التي أسرفت في حق الشعب الليبي، وجرت مباحثات ومشاورات طويلة للوصول إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة تخرج البلاد من أزماتها الكبيرة، إلا أن هذه المشاورات لم تر النور إلى اليوم ليبقى المواطن البسيط يعاني ويلات حياة معيشية قاسية.

وفي 13 أغسطس الماضي قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي “الحكومة الشرعية”، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب.