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مؤسسة الطاقة الذرية في ليبيا تأمل أن تساهم الطاقة النووية في زيادة توليد الكهرباء

مشاركة وفد ليبي في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة

21 سبتمبر، 2024 11:47 ص
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أخبار ليبيا 24

شارك وفد مؤسسة الطاقة الذرية الليبي في أعمال المؤتمر العام 68 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اختتم أعماله في فيينا، والذي يأمل بأن تكون ليبيا من الدول التي تسخر طاقاتها في مجالات الطاقة النووية أسوة ببقية دول العالم.

هل تتجه ليبيا للطاقة الذرية

وفي تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24 قال الدكتور نوري علي الداروقي المستشار العلمي في السفارة الليبية في فيينا والمندوب لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية “إن عوامل السلامة والأمان النووي أصبحت أكثر توافرا حاليا بسبب التقدم التكنولوجي؛ حيث أصبحت المفاعلات صغيرة، ليست ضخمة مثلما كان تشيرنوبل قبل عدة عقود”.

وأوضح في تصريحات صحفية أيضا، المهندس الهاشمي الأبيض بلال، رئيس مجلس مؤسسة الطاقة الذرية الليبية “أنه يجب عدم الخوف من الاعتماد على الطاقة النووية لأنها موثوقة ومستدامة كما انها طاقة نظيفة وتخفض نسبة الكربون وتساعد في جهود حماية المناخ” .

وعن فرص استثمار ليبيا للطاقة النووية والاتجاه إليها في المستقبل، أوضح الدكتور عمران أبو زيد عضو مجلس مؤسسة الطاقة الذرية في ليبيا أن “الطاقة النووية تسهم بنسبة 80 في المائة في توليد الكهرباء في فرنسا، ونأمل في ليبيا أن ترتفع مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة بالبلاد لهذه المستويات المتقدمة”.

وعن المؤتمر أشار الدكتور البهلول العباني عضو مجلس مؤسسة الطاقة الذرية في ليبيا في تصريحات صحفية، إلى أن “مؤتمر عام الوكالة لم يتضمن جديدا عن الأعوام السابقة، لكنه واصل التأكيد على أهمية الالتزام الدولي بمعايير الأمن والسلامة النووية والتوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية” .

21 سبتمبر، 2024 11:47 ص
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