صعود مستمر لسعر الدولار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

لا يزال سعر الدولار مستمرا في صعوده ووصوله لمستويات عالية لم يشهدها منذ سنوات، إذ وصل سعره في آخر التعاملات بالسوق الموازية إلى 7.72 دينار للدولار الواحد.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية استمرار ارتفاعه عند 8.450 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره عند 9.75 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

والليرة التركية والدينار التونسي، حافظا على استقرارهما عند 0.22 دينار و2.5 دينار على التوالي.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده الكبير والقياسي إلى 475 دينار بعد أن كان في آخر تعاملات 470 دينار.

أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية

استقر سعر صرف الدولار بحسب آخر بيان من المصرف المركزي، إذ ثبت الدولار عند مستوى 4.74 دينار، واستقر سعر العملة الأوروبية اليورو عند 5.28 دينار، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.28 دينار بعد أن كان سعره 6.25 دينار.

أما العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار.

واستقرت كذلك الليرة التركية عند مستوى 0.13 دينار، في حين زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.67 دينار مقابل 0.66 دينار على الترتيب.

ويشير الخبراء الاقتصاديين إلى بقاء الأسعار مرتفعة طالما أزمة مصرف ليبيا المركزي قائمة ولم يتوصل الفرقاء إلى إيجاد حلول نهائية .