سوناطراك ومؤسسة النفط تعززان التعاون في قطاع المحروقات

سوناطراك تعلن انفتاحها على استئناف أعمالها في ليبيا

تطوير العلاقات النفطية بين الجزائر وليبيا عبر حوض غدامس

استثمارات سوناطراك: 50 مليار دولار لتطوير المحروقات حتى 2028

سوناطراك تسعى لتوسيع نفوذها النفطي في ليبيا والنيجر

التعاون النفطي بين الجزائر وليبيا: آفاق جديدة للتنقيب والاستثمار

شهدت العلاقات الليبية الجزائرية في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، خاصة في قطاع الطاقة. ففي ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه كلا البلدين، يأتي التعاون المشترك في مجال النفط كمفتاح رئيسي لتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير استقرار للطاقة في المنطقة. ومع إعلان المدير العام لمجمع الطاقة الجزائري “سوناطراك”، رشيد حشيشي، عن انفتاح شركته على تعزيز العلاقات مع ليبيا، تتضح ملامح مستقبل واعد لهذا التعاون.

استئناف الأنشطة في ليبيا: حوض غدامس كمركز استراتيجي

بعد فترة من الجمود التي سادت علاقات “سوناطراك” بليبيا نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة، أعلنت الشركة في نوفمبر الماضي عن رفع حالة القوة القاهرة عن المناطق التعاقدية في ليبيا، ليعود التعاون النفطي بين الجانبين إلى مساره الطبيعي. كانت البداية من حوض “غدامس”، الذي يتمتع بأهمية استراتيجية كبرى، نظراً لغناه بالموارد النفطية وسهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

أعلنت الجزائر وليبيا عن خطط لتطوير التعاون في قطاع النفط، حيث تسعى شركة “سوناطراك” لاستئناف أنشطتها في ليبيا، مستهدفة استثمارات ضخمة حتى 2028.

مؤتمر “غازتك 2024”: التعاون في قلب الحدث

جاء إعلان حشيشي على هامش مؤتمر “غازتك 2024” الذي عقد في ولاية تكساس الأمريكية، حيث أشار إلى أن شركته تعتزم توسيع نطاق استثماراتها في ليبيا بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط. ومن هنا، تُطرح مناقصات جديدة قبل نهاية العام تهدف إلى استئناف الأعمال في حوض “غدامس” وتطوير العلاقات النفطية بشكل أوسع.

استثمارات ضخمة لمستقبل واعد

لا تقف طموحات “سوناطراك” عند استئناف النشاط فقط، بل تتطلع الشركة إلى استثمار 50 مليار دولار بين 2024 و2028، في مشاريع التنقيب والاستغلال وتطوير المحروقات. هذه الاستثمارات الطموحة تعكس رؤية الجزائر لتعزيز نفوذها في قطاع الطاقة الإقليمي والدولي، وخاصة مع تزايد الطلب على الغاز والنفط في الأسواق الأوروبية، حيث تتمتع سوناطراك بقدرات تصدير كبيرة تصل إلى 43 مليار متر مكعب سنوياً.

اكتشافات جديدة في ليبيا والنيجر

في سياق متصل، أشار يوسف خنفر، المدير المركزي للموارد الجديدة في “سوناطراك”، إلى أن الشركة حققت اكتشافات نفطية هامة في ليبيا والنيجر، مؤكداً أن العمل مستمر لتوسيع نطاق التنقيب في هذه البلدان. هذا التوسع يعكس استراتيجية الجزائر لتنويع مصادر إيراداتها النفطية وتأمين مستقبل قطاع الطاقة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.

العلاقة الاستراتيجية بين الجزائر وليبيا

التعاون بين الجزائر وليبيا ليس فقط تعاوناً اقتصادياً بحتاً، بل هو تعاون استراتيجي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في منطقة شمال أفريقيا. فالنفط والغاز يمثلان ركائز أساسية للاقتصادين الجزائري والليبي، ما يجعل هذا التعاون ضرورياً لضمان استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق الدولية، وتوفير عوائد مالية تدعم التنمية الاقتصادية.

التحديات والمستقبل

ورغم الآفاق الواعدة لهذا التعاون، تواجه “سوناطراك” عدة تحديات، أبرزها الظروف الأمنية والسياسية غير المستقرة في ليبيا، والتي قد تعيق عمليات التنقيب والإنتاج. لكن، مع الاستثمارات الضخمة والتعاون الوثيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، يبدو أن الشركتين عازمتان على تجاوز هذه التحديات وتحقيق أهدافهما المشتركة.

ختاماً، يمثل التعاون النفطي بين الجزائر وليبيا خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة، حيث تسعى “سوناطراك” لتوظيف قدراتها وإمكاناتها لتحقيق مكاسب استراتيجية في سوق النفط العالمي.