بلومبرغ: ارتفاع صادرات ليبيا من النفط رغم القيود المفروضة

أخبار ليبيا 24

على الرغم من فرض القوة القاهرة وإغلاق للموانئ والحقول النفطية، إلا أنه استمرت صادرات ليبيا للنفط للخروج من البلاد، في الوقت الذي انخفضت به الصادرات النفطية بشكل ملحوظ.

ارتفاع الصادرات النفطية الليبية

وبحسب بلومبرغ ارتفعت صادرات ليبيا من النفط خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار القيود المفروضة من الحكومة الليبية بإغلاق الحقول النفطية على أثر أزمة المصرف المركزي.

وبلغ متوسط ​​شحنات الدولة من النفط الخام والمكثفات 719 ألف برميل يومياً في الفترة ما بين 13 سبتمبر و19 سبتمبر، وفق بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرغ، لترتفع من 314 ألف برميل يومياً في الأيام السبعة السابقة.

ولا يزال متوسط الشحنات الليبية منخفضاً بقوة عن المليون برميل يومياً التي كانت تشحنها قبل اندلاع الأزمة.

وفي سياق آخر منفصل، أعلن المدير العام لمجمع الطاقة الجزائري(سوناطراك)، رشيد حشيشي، في تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24 انفتاح الشركة على التعاون مع ليبيا، مشيرا إلى استئناف الأعمال في حوض غدامس، إلى جانب دراسة تطوير العلاقات أكثر مع المؤسسة الوطنية للنفط.

هذا وقد أعلنت شركة (سوناطراك)، في نوفمبر الماضي، رفع حالة القوة القاهرة عن مناطقها التعاقدية في ليبيا، قبل أن تعلن في 14 يناير 2024 استئناف أنشطتها هناك.

وتعمل ليبيا للانفتاح على جولة جديدة من عطاءات النفط والغاز في أواخر العام 2024 أو أوائل العام 2025 كوسيلة لتشجيع المستثمرين الدوليين على المساعدة في زيادة إنتاجها المحلي.

وبحسب تصريحات خليفة رجب عبدالصادق وزير النفط المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية “نحن منفتحون على التعاون، ونبحث عن مستثمرين”.