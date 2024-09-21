الأرصاد: سقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

أجواء ممطرة ومتفرقة من حين إلى آخر على مناطق الشمال الغربي، في حين تكون أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق الأخرى، يومي الأحد والإثنين، مما يتسبب في جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، لذا يرجى توخي الحيطة والحذر، بحسب نشرة أحوال الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة وجبل نفوسة

حالة السماء تتكاثر بها السحب الرعدية مساء اليوم، يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجبل والساحل، وتكون الفرصة جيدة غدًا ويوم الإثنين، خاصة على المناطق الواقعة شرق طرابلس إلى مصراتة وسرت وغريان وترهونة ومسلاتة وبني وليد، مع أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض هذه المناطق، مما يتسبب في جريان الأودية والسيول، وتراكم المياه في المناطق المنخفضة، عليه يرجى توخي الحيطة والحذر.

في حين حركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول تدريجيا غدا إلى جنوبية شرقية، وتكون نشطة إلى قوية في أثناء مرور السحب الرعدية. أما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية.



الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



حالة السماء تتكاثر بها السحب من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر. في حين حركة الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق بين 27 و32 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تكون حالة السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا، خاصة يوم الأحد على الحمادة، مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية. أما عن حركة الرياح تكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية فشرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على الواحات والسرير. في حين حركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية، خفيفة السرعة، أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.