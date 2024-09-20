شركة الخليج العربي للنفط تشارك في المؤتمر العالمي للرقميات بفرنسا

أخبار ليبيا 24

في سبيل التطوير من الخدمات التي تقدمها شركة الخليج العربي للنفط، ولمتابعة آخر التطورات العالمية في مجالات النفط، شارك وفد من الشركة في المؤتمر العالمي للرقميات الذي نظمته شركة شلمبرجير بمدينة موناكو بفرنسا.

المشاركة بأبحاث علمية في المؤتمر

تأتي مشاركة وفد الخليج العربي للنفط بحسب بيان الشركة، في المؤتمر العالمي للرقميات الذي نظمته شركة شلمبرجير بمدينة موناكو بفرنسا ، بحضور المهندس محمد بلقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة، والمهندس أحمد المجدوب عضو لجنة الإدارة للإستكشاف والإنتاج، ومديري إدارات الجيولوجيا، الجيوفيزياء، الإنتاج، وتقنية المعلومات، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري.

وأوضح البيان طبيعة المشاركة الليبية والتي تمثلت مشاركة الشركة في تقديم ورقات وملصقات علمية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والمكامن وإدارة تقنية المعلومات، قدمها مجموعة من المهندسين، إبراهيم الشعافي، محمد السطيل، إبراهيم المصلى، محمد جبريل، حسن الزروق، مفتاح بن عيسى، مصطفى بن عامر، صالح قاسم، وعادل الغرياني.

ووفقا للبيان عرضت هذه الأبحاث أمام وفد المؤسسة الوطنية للنفط وخبراء عالميين من الشركات الخدمية، وقد أشاد الحضور بالمستوى المتقدم الذي قدمته هذه الورقات.

وفي ختام المؤتمر، أشاد بن شتوان بمشاركة إدارات الجيولوجيا، الجيوفيزياء، هندسة المكامن، وإدارة الإنتاج وتقنية المعلومات، كما نوه على أهمية المؤتمر في التعرف على التقنيات الجديدة وتبادل المعرفة في هذا المجال الحيوي.

يُذكر أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من قيادات قطاع البترول العالمية والمختصين وخبراء الطاقة من مختلف دول العالم.